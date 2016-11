Ruhen im Rondell Auf dem Friedhof der Gröditzer evangelischen Kirche gibt es eine neue Grabanlage. Angehörige brauchen sie nicht zu pflegen.

Das Grabrondell auf dem Friedhof der evangelischen Kirche in Gröditz ist ein Blickfang. Kirchmitarbeiterin Heike Schachtschneider und Pfarrer Christian Thiele verbinden mit dem neuen Angebot die Hoffnung, dass sich wieder mehr Menschen in der Gröditzer Stadtmitte beisetzen lassen. © Sebastian Schultz

Es klingt nach der sprichwörtlichen Quadratur des Kreises: eine bezahlbare, aber würdige Grabstelle, die nicht von Angehörigen gepflegt werden muss. Genau das wollen viele Menschen, sagt Christian Thiele. Der Gröditzer Pfarrer hat sich neben der neuen Grabanlage postiert, die all diese Wünsche möglichst erfüllen soll.

Obwohl sie fast ebenerdig daherkommt: Übersehen kann man das Bauwerk nicht. Etwa zehn Meter Durchmesser misst der äußere Kreis aus Granitsteinen. Schwarzes Steingranulat bedeckt den Boden im Inneren. Ein Vlies darunter soll verhindern, dass Unkraut sprießt. Drei bepflanzte Arme im Kreisinneren erinnern an ein christliches Kreuz.

Seit Sommer ist an dem Rondell auf dem Friedhof der evangelischen Kirche gebaut worden. Nun ist das etwa 6 500 Euro teure Bauwerk fertig. Und seit vor wenigen Tagen noch die letzten kniffligen Rechtsfragen geklärt worden sind, können ab sofort Verstorbene beigesetzt werden.

Ob es sich dabei um Kirchmitglieder handle oder nicht, sei egal, sagt Kirchmitarbeiterin Heike Schachtschneider. Für bis zu fünf Särge und mehr als ein Dutzend Urnen biete die neue Fläche Platz. Einen ersten Bestattungstermin gebe es zwar noch nicht. Dafür aber schon großes Interesse an der neuen Grabvariante.

Das freut die Verantwortlichen. Man wolle wieder mehr Menschen dazu bewegen, sich auf dem Kirchfriedhof in der Stadtmitte beisetzen zu lassen, sagt Heike Schachtschneider. Etwa 180 der insgesamt mehr als 700 Grabstellen sind derzeit belegt. „Trauerkultur gehört zum Leben – und nicht ausgelagert an den Stadtrand“, sagt Christian Thiele und spielt auf den kommunalen Friedhof an der Wainsdorfer Straße an. Dort hat die Stadt Gröditz in den vergangenen Jahren mehrere Urnenstelen errichten lassen, die sich einiger Beliebtheit erfreuen. Dass das Grabrondell ein Konkurrenzangebot dazu sein soll, daraus macht der Pfarrer keinen Hehl.

Pläne für Nauwalde

Die Entscheidung für den Bau der runden Anlage hat aber auch damit zu tun, dass eine andere Bestattungsform nicht den erhofften Anklang findet. Mit sogenannten Reihengräbern gibt es nämlich schon pflegeleichte Gräber auf dem Kirchenfriedhof. Allerdings können nur Einzelpersonen bestattet werden, und die Ruhezeit beträgt maximal 20 Jahre. Gestaltungsspielraum für Angehörige gibt es nicht, gepflegt wird von einer Gärtnerei.

Beim neuen Grabrondell ist es etwas anders: Hier können bis zu zwei Personen gemeinsam bestattet werden, Ehepaare zum Beispiel. Die Ruhezeit lasse sich zudem verlängern, sagt Heike Schachtschneider. Und die Pflege übernimmt die Kirchgemeinde.

Eine individuelle Gestaltung des Grabes ist aber auch beim Rondell nicht vorgesehen. Gegen ein paar Blumen oder eine Kerze am Grabstein sei zwar nichts einzuwenden. Dass sich der Grabschmuck türmt, gehe aber nicht, weil das die Pflege erschwere. „Wer das möchte, kann ja andere Grabvarianten wählen“, so Christian Thiele.

Die neue, pflegeleichte Bestattungsmöglichkeit soll es künftig allerdings nicht nur in der Stadt geben: In Nauwalde sei eine ähnliche Anlage geplant. Im Frühjahr 2017 soll mit dem Bau begonnen werden. Wie die Nauwalder Grabstelle aussehen solle, stehe aber noch nicht fest, so Christian Thiele. Aber vielleicht wird es ja auch wieder ein Kreis.

Die Kosten für das Grabrondell entsprechen den üblichen Friedhofsgebühren zuzüglich einer jährlichen Pflegepauschale von 112 Euro.

Weitere Infos im Pfarramt, Telefon 035263 68150, und auf www.kirche-gröditz.de (Gemeindeleben, Trauer).

