Aus luftiger Höhe zeigt sich erst so richtig, wie weitläufig der Städtische Friedhof in Görlitz angelegt wurde. Vor 171 Jahren. Auf die Feier des etwas runderen Jubiläums im vergangenen Jahr verzichtete aber der städtische Eigenbetrieb. Dafür steht in diesem Jahr ein anderer runder Geburtstag an: Seit 20 Jahren betreibt der Eigenbetrieb das parkähnliche Areal. „Das ist uns wichtiger“, sagt Friedhofschefin Evelin Mühle.

Mit Führungen und weiteren Veranstaltungen soll in diesem Jahr immer wieder darauf hingewiesen werden. Den Auftakt mit der ersten Führung macht die Kunsthistorikerin Anja Kretschmer, die als „Schwarze Witwe“ am 18. März über den Friedhof führt und wundersame Bestattungs- und Friedhofsrituale vorstellen wird.

