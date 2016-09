Ruhe in der Kornmarkt-Kontrollzone Der erste Abend in Bautzens jetzt streng bewachter Innenstadt verlief ohne Krawalle, doch das gegenseitige Belauern der Gruppen nimmt noch kein Ende und fürs Wochenende sind weitere Demos angekündigt.

Die Stimmung in Bautzen ist angespannt, doch gibt es neben Phrasen und Parolen auch versöhnliche Worte. © SZ Bautzen

Die Biertrinker sind am Freitagabend als Erste da. Friedlich sitzen sie auf kleinen Stühlchen und blicken auf den Bautzener Kornmarkt. Sie sehen: Journalisten, die warten. Junge Männer in Kampfsportklamotten, die warten. Und etwa ein Dutzend Asylbewerber, die ebenfalls warten. Beschallt wird die Szenerie aus Lautsprechen von einem Stand, dessen Betreiber die Existenz der Bundesrepublik anzweifeln.

Zu Krawallen kommt es bis kurz vor Mitternacht nicht. Die Polizei, die einen Kontrollbereich mit erweiterten Rechten eingerichtet hat, zeigt an den Rändern des Platzes Präsenz, hält sich aber im Hintergrund. Luftballons, die für die Bautzener Demokratiewoche werben, pendeln unbeachtet im Wind.

Es herrscht Ruhe, angespannte Ruhe. Eine Demonstration aus dem rechten Spektrum wurde wieder abgemeldet. Das heißt aber nicht, dass nicht doch noch etwas passieren kann.







Junge Asylbewerber ziehen um den Kornmarkt, den sie hier alle Platte nennen. Manche tragen eine Bierflasche mit sich, einige erzählen von sich. Mehdi sagt, er habe Stress mit Nazis gehabt. Mohammed will weg aus Bautzen. Die Nordafrikaner fühlen sich verunsichert durch den Aufmarsch von mehr als 300 Asylgegnern am Abend vorher. Dabei sind es nicht ausschließlich Rechtsextremisten, die provozieren. So verletzte einige Tage zuvor ein Asylbewerber mit einem Flaschenwurf einen Deutschen.



Auffallend an diesem Abend ist, dass sich Jugendliche aus Bautzen mit den Flüchtlingen solidarisieren. Etwa zehn Schüler begleiten die meist aus Nordafrika stammenden jungen Männer. „Wir sind täglich bei ihnen“, sagt Sandra, die 14 ist und anders heißt. Ihre Freundin Sabine heißt ebenfalls anders und ist auch nicht volljährig. „Wir kümmern uns. Die Geflüchteten brauchen unsere Unterstützung.“



Wie kommen sie dazu? Die Eltern einer Schülerin demonstrieren, wie die junge Frau sagt, regelmäßig gegen Neonazis. Andere kennen sich über gemeinsame Abende im Steinhaus, einem alternativen Jugendtreff in Bautzen. Die Clique, zu der auch ein junger Mann zählt, berichtet von Anfeindungen und Gewalt.



Die Polizei, sagen die Deutschen, schütze die geflohenen Jugendlichen nur ungenügend. Überprüfen lässt sich so etwas nur schwer. Die Afrikaner jedenfalls sind sichtlich erfreut über ihre Begleiter. Sie bringen sie am Freitagabend zu ihrer Unterkunft. Im Greenpark, einem umfunktionierten Bürotrakt, leben etwa 300 Asylbewerber am Rande der Bautzener Innenstadt.



„Viele Menschen glauben, dass Asylbewerber große Wohnungen haben und luxuriös leben“, sagt Sandra. Das stimme nicht. Die Zimmer im Greenpark seien klein und meist von mehreren bewohnt. Die Bautzener Schüler erzählen vom Stress, den sie haben, seit sie sich um die Asylbewerber kümmern. „Es gibt übelste Anfeindungen auf Facebook“, sagt Sabine. Und nicht alle Eltern sind begeistert über das Engagement ihrer Kinder.



Freundschaften sind entstanden. Aber was passiert, wenn die Jugendlichen in andere Heime kommen -- oder abgeschoben werden? Vor dem Greenpark, wo sich die Wege trennen, ist das am Freitag kein Thema. Es geht ein bisschen um Party, um gemeinsames Essen und die Frage, ob es am späteren Abend doch noch eine Kundgebung pro Asyl gibt.



Die Bautzener, so erzählen sie, stammen aus ganz normalen Familien. Sie sind nicht offenkundig links oder als Punks gekleidet. Sie kümmern sich, weil sie zeigen wollen, dass sich Engagement für Menschen immer lohnt. Jugendlicher Trotz, vielleicht auch Übermut, mögen mitspielen.



Doch aufgesetzt ist das nicht. Dafür aber gefährlich. In der Stadt gibt es eine kleine, aber aktive rechte Szene und etliche Sympathisanten. Auf der Straße zum Greenpark kommt der Gruppe mit Deutschen und Flüchtlingen ein Auto entgegen. Sandra und Sabine schreien. „Habt ihr das gesehen?“ Der Fahrer sagen sie, machte eine eindeutige Geste - die des Halsabschneidens.



Der Kontrollbereich gilt für die Dauer von zehn Tagen bis Montag, dem 26. September, 10 Uhr. Jeder, der sich innerhalb des angegebenen Bereichs befindet, kann von Polizisten jederzeit angehalten und kontrolliert werden. Dabei können auch die Personalien festgestellt werden. Zur Klärung der Identität kann der Betroffene festgehalten und zur Dienststelle gebracht werden.

