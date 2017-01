Ruhe bewahren Die deutsch-amerikanischen Handelskammer in Sachsen hält an transatlantischer Partnerschaft fest – auch unter Trump.

Eine Flagge mit der durchgestrichenen Abkürzung TTIP bei einer Demonstration gegen das Freihandelsabkommen. © dpa

Der Streit um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP hat wie kein anderes Thema die Deutschen in der Amtszeit von Scott Riedmann als US-Generalkonsul für Mitteldeutschland beschäftigt. „Jetzt liegt TTIP auf Eis. Doch es bleibt unsere Aufgabe, die Geschäftsbeziehungen auf beiden Seiten des Atlantiks zu verbessern“, beschwor Riedmann am Freitag auf dem Neujahrsempfang die sächsischen Mitglieder der deutsch-amerikanischen Handelskammer (AmCham). Im Sommer wechselt Riedmann nach drei Jahren Amtszeit von Leipzig nach Bagdad.

Der Diplomat gibt sich optimistisch, dass die Wirtschaftsbeziehungen auch unter US-Präsident Donald Trump stabil bleiben werden. Vielen seiner Vorgänger seien erst im Weißen Haus die Anforderungen des Amtes bewusst geworden, und diese hätten ihre Haltung zu vielen Themen verändert, so Riedmann. Er riet dazu, mehr Augenmerk auf die Aussagen der Kabinettsmitglieder zu legen als nur auf die von Trump. So hätte der neue US-Handelsminister Wilbur Ross bei seiner Anhörung vor dem Kongress nicht erwähnt, dass er neue Zölle auf Importe aus dem Ausland plane, um das Handelsdefizit zu reduzieren.

Eveline Y. Metzen, die neue Geschäftsführerin der AmCham Germany – aus Frankfurt am Main angereist, um die „sehr engagierten“ sächsischen Mitglieder kennenzulernen – erinnerte daran, dass ein einseitiges Voranstellen der eigenen Interessen Amerikas nicht förderlich ist, auch nicht für die US-Wirtschaft. Sie lebe nicht allein von der Binnennachfrage. „Protektionistische Maßnahmen sind im Zeitalter der Globalisierung keine Lösung“, betonte Metzen. Die USA sind der größte Abnehmer deutscher Exporte. Rund 3 500 deutsche Tochterfirmen sichern mehr als 620 000 US-Arbeitsplätze. Umgekehrt weist Deutschland die höchste Konzentration amerikanischer Investitionen in Europa auf. Etwa 2 200 Firmen mit amerikanischem Kapital beschäftigten mehr als 600 000 Arbeitnehmer in Deutschland. Auch in Sachsen hängen Zehntausende von Arbeitsplätzen direkt von US-Investitionen ab und indirekt vom Export nach Übersee.

