Ruhe auf Frieden Pirnas Friedenspark bekommt künftig ein ganz besonderes Sitzmöbel. Das Thema haben sich viele Einwohner gewünscht.

Maßarbeit: Bauleute fügen im Pirnaer Friedenspark aus Einzelteilen die neue, symbolträchtige Friedensbank zusammen. Sie bildet einmal die zentrale Ruheinsel im Mittelteil von Pirnas innerstädtischer Grünoase. © Norbert Millauer

Millimeter um Millimeter senkt sich der Ausleger des Baggers. An einer Kette baumeln 1,5 Tonnen Beton, sie müssen gleich passgenau an einer bestimmten Stelle stehen. Bauleute zwingen den schwebenden Quader mit Muskelkraft in Position, Minuten später sitzt er am richtigen Fleck. Dieser Block ist Bestandteil eines besonderen Sitzmöbels: Eine sogenannte Friedensbank wird einmal der zentrale Ruhepunkt im Mittelteil des Pirnaer Friedensparks, den die Stadt sanieren und in großen Teilen neu gestalten lässt. Vier dieser Betonelemente, jedes anderthalb Tonnen schwer, sandsteinfarben eingefärbt, bilden einmal die Sitzgelegenheit, die am Ende elf Meter lang sein wird. In die Bauteile wurde bereits beim Gießen der Schriftzug „Friedenspark Friedensbank“ eingelassen.

„Viele Pirnaer hatten sich gewünscht, dass die Themen Frieden und Friedensgedanke im neuen Park weitergetragen werden“, sagt Landschaftsarchitekt Jens-Holger May, der Pirnas zentrale Grünoase federführend gestaltet. Weil eine Symbolik mit Pflanzen – Palmenblätter oder Olivenzweige gelten oft als Friedenssymbol – aufgrund des mitteleuropäischen Klimas nicht infrage kam, entstand die Idee mit der Bank.

Der Friedenswunsch geht offensichtlich auf die Gründerzeit des Parks zurück. Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurde auf dem Areal ein Kriegerdenkmal aufgestellt, das an den nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870 bis 1871 geschlossenen Frieden erinnerte. Es werde vermutet, sagt May, dass der Volksmund aufgrund dieser Historie den Namen „Friedenspark“ prägte, genau überliefert ist das nicht. Fest steht aber: Als Pirnas zentrale Grünfläche, vom Verschönerungsverein als Bürgerpark geplant, 1905 eröffnet wurde, trug sie schon den Namen „Friedenspark“. Das Kriegerdenkmal wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört. Das zuvor im Park beheimatete sowjetische Ehrenmal wurde vor fünf Jahren wieder an seinem Originalstandort – auf dem Soldatenfriedhof an der Rottwerndorfer Straße – aufgestellt. Künftig wird nun die überlange Bank den Friedensgedanken symbolisieren.

Nach Auskunft der Stadt liegen die Bauarbeiten im Friedenspark generell im Zeitplan. Das Wasserfontänenfeld an der Breiten Straße wurde bereits eröffnet, der Mittelteil – die Ruhezone mit ausgedehnter Wiese und Bank – soll auch noch dieses Jahr fertig werden. 2018 folgt dann der Spielplatz im hinteren Bereich. Um die Sitzgelegenheit zu vollenden, schrauben die Handwerker noch Bretter auf die Oberfläche, hinten montieren sie eine Lehne. „Am Ende“, sagt May, „wird es eine Bank mit einem beachtlichen Symbolwert sein.“

