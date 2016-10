„Rufen Sie die Zentrale an“ Volle Regale und ein Lächeln für die Kunden. Die Mitarbeiter bei Tengelmann arbeiten weiter. Dabei können sie vor Sorgen wohl kaum noch schlafen.

Ein verzweifelter Versuch der Mitarbeiter des Berliner Zentrallagers von Kaiser’s Tengelmann (KT) zur Rettung der Supermarktkette. © dpa

Das Aus ihres Arbeitsplatzes scheint beschlossen zu sein. Doch das Fach mit Tomaten ist gefüllt, die Salatköpfe liegen sattgrün da. Alles wie immer in den Läden von Kaiser’s Tengelmann? In einer Filiale in Düsseldorf trägt eine junge Angestellte Schwarz. Auf die Frage nach der Zukunft des Ladens sagt die Frau am Freitag knapp: „Wenn Sie was wissen möchten, rufen Sie die Zentale in Mülheim an.“ Dabei zittert ihre Stimme, und dann schüttelt sie zum Abschied mit kalten Fingern die Hand.

„Wir wissen selbst nix“, sagt eine Mitarbeiterin im Firmen-T-Shirt mit der Kaffeekanne. Dabei räumt sie Quark und Milch ins Kühlregal. Die Beschäftigten der Supermarkt-Kette reagieren kontrolliert und schweigsam auf die gescheiterten Rettungsverhandlungen für ihren Arbeitgeber. Keiner sagt etwas zur Zukunft des Unternehmens oder den eigenen Existenzängsten. Dafür reden die Kunden umso mehr. „Ich würde sie vermissen“, erklärt eine grauhaarige Nachbarin beim Rausgehen aus einer Filiale im angesagten Stadtteil Unterbilk in Düsseldorf. Seit Jahrzehnten wohnt die 64-Jährige in der Nähe und kauft regelmäßig in dem Laden ein. Die Stammkundin kennt das Personal mit Namen, man spricht miteinander. Auch über die Sorgen der Beschäftigten, verrät sie.

Als vor einigen Jahren der Laden renoviert wurde, „da haben wir uns gefreut“, erzählt sie. Außerdem gehen viele ältere Leute im Viertel seit Langem in der Filiale einkaufen. „Aber das interessiert die ja nicht“, urteilt die schlanke Grauhaarige über die Chefetage, in deren Hand die Zukunft der Kette liegt. „Eine Schande“, sagt eine andere Kundin und stellt die prall gefüllte Einkaufstasche ab. Seine Morgeneinkäufe hat ein sportlicher 60-Jähriger verstaut und schwingt sich nun auf sein Rad. Auch er weiß Bescheid über die Lage und rätselt über die gescheiterte Rettung. „Man müsste das eigentlich regeln können, wenn man wollte“, meint er und äußert Mitgefühl für die Mitarbeiter in den Läden. „Das ist wie beim Schachspiel, die Bauern müssen zuerst dran glauben.“

Unterdessen soll Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub nach Informationen des WDR in einem Brief an die Mitarbeiter noch eine letzte Chance für die Suche nach einer Lösung eingeräumt haben. „Ich habe deshalb noch einmal an Rewe, Markant und Norma appelliert, das Wohl von 16 000 Menschen und ihrer Angehörigen über ihre wirtschaftlichen Interessen zu stellen und den Weg frei zu machen für die Übernahme durch Edeka“. Noch könnten sich die Beschwerdeführer dazu entschließen, sich ihrer ethischen und sozialen Verantwortung als Wirtschaftsführer zu stellen, so Haub. „Bis zur Umsetzung der ersten Verwertungsmaßnahme gibt es ein kleines Zeitfenster dafür.“ Der Tengelmann-Chef hatte am Donnerstagabend angekündigt, mit der Zerschlagung der Kette bereits in der kommenden Woche beginnen zu wollen. Haub hatte erklärt, mit der Zerschlagung zunächst beim Kaiser’s-Filialnetz der Vertriebsregion Nordrhein beginnen zu wollen. Die „Verwertungsphase“ der Vertriebsregionen München und Berlin solle zeitverzögert starten. Vor allem in den vorwiegend in Nordrhein-Westfalen gelegenen Filialen wird mit dem Verlust von mehreren Tausend Jobs gerechnet.

Hintergrund der seit Wochen laufenden Verhandlungen zur Rettung der Jobs von Kaiser’s Tengelmann waren die Klagen der Konkurrenten Rewe und Markant gegen die geplante Übernahme durch Marktführer Edeka. Doch hatten auch zwei Krisengipfel zwischen den Chefs von Tengelmann, Edeka und Rewe sowie Vertretern der Gewerkschaft Verdi keine Lösung gebracht. Bei einem Treffen in der vergangenen Woche hatten sich die Beteiligten eine Frist bis zu diesem Montag (17.10.) gesetzt, um zu einer Lösung zu kommen, bevor doch am Donnerstagabend überraschend das Ende der Gespräche erklärt wurde.

Die wirtschaftliche Lage der Supermarktkette Kaiser’ Tengelmann hatte sich in den vergangenen Wochen zunehmend verschlechtert. (dpa)

