Ruf nach mehr Die Bundesliga-Handballerinnen vom HC Rödertal planen den großen Wurf gegen den Meister. Es soll ein Erlebnis werden, für das sie gerne fremdgehen.

Der einsame Rufer will Karsten Knöfler nicht sein, auch wenn das Unterfangen Bundesliga das erwartet schwere ist. Vielmehr macht Rödertals Trainer schon jetzt lauthals Werbung für das Event Game. © lutz hentschel

Eigentlich haben die Handballer-Aufsteigerinnen des HC Rödertal andere Sorgen. Zum Beispiel warten sie nach fünf Bundesliga-Spieltagen immer noch auf ihren ersten Punkt überhaupt in der höchsten deutschen Spielklasse – und sind deshalb Tabellenletzter. Doch manchmal, findet Andreas Zschiedrich, muss man das eine tun, ohne das andere zu lassen.

Der Vereinspräsident hat kein Problem damit, schon jetzt für das Heimspiel gegen den deutschen Meister Bietigheim zu werben. Das findet zwar erst am 6. Januar, dem ersten Samstag 2018 um 17.30 Uhr, statt, dafür aber ausnahmsweise nicht im heimischen Großröhrsdorf – sondern in der neuen Dresdner Ballsportarena. Und einen speziellen Namen kriegt die Partie außerdem noch: Event Game. „Wenn man eine besondere Veranstaltung machen will, braucht das Kind auch einen Namen“, sagt Zschiedrich, und sein Anliegen erklärt den womöglich sogar anmaßenden Namen: „Wir wollen den Tag wirklich zu etwas Besonderem machen, und das für die ganze Familie auch rund ums Spiel herum. Neudeutsch nennt man das Event Game.“

Besonders hoch dürfte in jenem Spiel die Niederlage ausfallen, alles andere wäre eine Sensation – auch wenn Trainer Karsten Knöfler Werbung in eigener Sache macht. „Ein solches Spiel vor einer begeisternden Kulisse kann ungeahnte Kräfte freisetzen“, betont er. Doch Bietigheim ist nicht nur Meister, sondern auch die mit Abstand am besten besetzte Mannschaft mit etlichen deutschen, dänischen und niederländischen Nationalspielerinnen.

Das lässt die Chancen des HC Rödertal auf ein Minimum sinken, dürfte aber die Zuschauer freuen. Nach der Heim-WM im Dezember, bei der die deutsche Auswahl zum Beispiel ihre fünf Vorrundenspiele alle in Leipzig austrägt – unter anderem auch gegen die Niederlande – könnte es in Dresden dann also ein Wiedersehen mit WM-bekannten Gesichtern geben. Eine Medaille haben sich jedenfalls alle drei vorgenommen, die Däninnen, die Frauen aus den Niederlagen und erst recht die Deutschen.

Das Ziel der Rödertal-Verantwortlichen ist indes vierstellig und lautet 1 050. So viele Zuschauer sind nötig, um das Heimspiel in Dresden zumindest aus finanzieller Sicht nicht als Niederlage zu verbuchen, mit 1 500 wäre Zschiedrich zufrieden. Natürlich dürfen gerne mehr kommen, die Halle mit ihrem Glasspielfeld samt integrierter LED-Linien bietet Platz für 2 500. „Vielleicht können wir den einen oder anderen neuen Zuschauer von unserem Sport begeistern, so ein Spiel ist dafür einfach die beste Werbung“, meint Zschiedrich.

Der Ausflug in die Landeshauptstadt ist nämlich auch ein Test. Gut möglich, dass bei einem atmosphärischen wie finanziellen Erfolg das Ostduell gegen den Thüringer HC ebenfalls in Dresden ausgetragen wird. Einen dauerhaften Umzug schließt der Klubchef aber aus – genauso wie die Unkenrufe, der Aufsteiger würde sich punktlos gleich wieder aus der Bundesliga verabschieden. „Mit uns stecken vier, fünf andere Mannschaften im Abstiegskampf. Gegen die müssen wir punkten, gegen die haben wir aber noch nicht gespielt. Insofern ist bis jetzt noch gar nichts passiert“, sagt Zschiedrich, und er erinnert noch einmal an die Ausgangssituation.

Der Aufstieg sei für die kommende Saison geplant gewesen, ehe die Insolvenz des HC Leipzig einen Platz in der Bundesliga frei werden ließ – allerdings erst im Juni, wenn die Personalplanungen längst abgeschlossen sind. Die neu und kurzfristig zusammengestellte Mannschaft, zudem noch von einigem Verletzungspech verfolgt, hat sich demnach bislang ganz ordentlich geschlagen, meint Zschiedrich.

Das erste der bevorstehenden wegweisenden Duelle gegen Mitkonkurrenten gibt es an diesem Samstag in Göppingen, dann ist erst mal WM-Pause. Doch danach wird es rund um Weihnachten richtig ernst mit den zwei Spielen in Neckarsulm und gegen Blomberg, in denen der HC Rödertal aber das eine tun könnte, ohne das andere zu lassen: Punkte sammeln gegen den Abstieg und Stimmung aufbauen für das Event mit dem Meister.

Tickets für das Event Game in der Dresdner Ballsport-arena gibt es ab 10 Euro (ermäßigt 5 Euro, Kinder 3 Euro) unter www.etix.com

zur Startseite