Ruf in den Norden Ex-Landskron-Chefin Katrin Bartsch führt jetzt die Geschäfte der Stadtwerke Weißwasser.

Katrin Bartsch hat eine neue Aufgabe. Foto: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net

Die frühere Landskron-Geschäftsführerin Katrin Bartsch ist jetzt neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Stadtwerke Weißwasser GmbH. Das bestätigte sie gegenüber der SZ. Sie werde sich in dieser neuen Position um alle Belange des Versorgers kümmern. Zugleich ist sie Geschäftsführerin der Veolia Environnement Lausitz GmbH, in der der französische Konzern seine Beteiligungen an den Stadtwerken Görlitz und Weißwasser gebündelt hat. Ob Frau Bartsch beide Positionen längerfristig parallel ausfüllt, ist noch offen.

Nach ihrer Landskron-Zeit hatte Frau Bartsch kurzzeitig in Dresden bei Feldschlösschen gearbeitet, ehe sie wieder nach Görlitz zurückgekehrt war. In der Stadt engagiert sie sich auch als Vorsitzende des Tourismusvereins und im Aufsichtsrat der Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH. Gerüchte wollten zuletzt wissen, dass sie auf den noch freien Geschäftsführersessel der Europastadt wechseln werde. Das dementierte Frau Bartsch gestern aber gegenüber der SZ.

