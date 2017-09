Rütteln und Schütteln nützt nichts Die Obsternte ist dieses Jahr in der Oberlausitz mau ausgefallen. Saft gibt es dennoch. Und Hoffnung auf die späten Sorten.

Da nutzt alles Rütteln und Schütteln nichts. Zwar ist der Boskop eine der beliebtesten und verbreitetsten Apfelsorten. Dieses Jahr ist der Apfel bei Uwe Stark allerdings eher Mangelware. © Rafael Sampedro

Uwe Stark ist nicht zufrieden mit seinem Apfelbäumen. Zumindest nicht mit dem, was darauf hängt. „Es sieht mau aus dieses Jahr“, sagt er. Uwe Stark ist der Inhaber der Oberlausitzer Obstpresse in Löbau. Zu ihm können Kleingärtner und Streuobstwiesen-Besitzer ihre Apfelernte zum Pressen bringen. „Dieses Jahr kommen aber mehr Ab- als Zusagen“, sagt Uwe Stark. Und die Leute, die Obst bringen, kommen nur mit geringen Mengen.

Bereits Ende April kam die Sorge auf, dass dieses Jahr kein gutes Obstjahr werden könnte. Das kühle, regnerische Wetter hatte sich bis in den Mai hineingezogen. „Dadurch ist auch die Bestäubung der Blüten durch die Bienen geringer ausgefallen“, erklärt Uwe Stark. Zu niedrige Temperaturen während der Blütezeit, „das war dieses Jahr das Hauptproblem“, sagt auch René Linke, Geschäftsführer des gleichnamigen Fruchtsaft-Herstellers in Neugersdorf. Sachsenweit, schätzt er, liegen die Ernte-Einbußen bei 60 bis 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Oberland, die Gebiete bis Zittau und Löbau seien nicht ganz so drastisch betroffen. „Bei uns kam der Frost vor der Blüte“, sagt Linke. Das Minus im Vergleich zum Vorjahr schätzt er hier auf etwa 30 Prozent.

Uwe Stark sieht noch ein weiteres Problem: Durch Nässe und Hagel habe sich mancherorts der Apfelwickler gut entwickeln können. Ein Schmetterling – und ein Schädling für den Obstanbau. „Durch den Apfelwickler faulen die Äpfel am Baum.“ Trotzdem, für den Hofladen immerhin hat er genügend Obst ernten können bisher. Auch Linke-Fruchtsäfte wird es dieses und nächstes Jahr geben wie gewohnt. „Wir haben keinen Engpass, weil wir Saft aus den Vorjahren einlagern können“, erklärt René Linke. Möglich ist das über moderne Lagertanks. „Die Qualität geht nicht verloren.“ Außerdem hat er noch Hoffnung für dieses Jahr. Es ist schließlich erst Anfang September. „Ich hoffe, es kommt noch etwas Zählbares zusammen.“

Auf die späten Apfelsorten hofft man auch bei Kekila in Lawalde. „Die Apfelernte ist bei uns das Hauptgeschäft“, sagt Mitarbeiterin Kathleen Kitsche. Die Äpfel für die Kekila-Säfte kommen generell aus der Region, erzählt sie. „Nur wenn es ganz schlecht aussieht, schauen wir, ob wir Überschüsse von Obstbauern aus anderen Regionen zukaufen können.“ Aber in anderen Regionen sieht es dieses Jahr auch nicht besser aus. Ein besonders schlechtes Obstjahr sei 2013 gewesen. „Dieses Jahr kommt dem nahe", sagt Kathleen Kitsche. Das betrifft nicht nur die Apfelernte. „Sauerkirschen hatten wir dieses Jahr fast gar nicht.“ Außerdem brachten die Leute weniger Beeren zur Mosterei als früher. „Das nimmt aber generell ab.“ Zu DDR-Zeiten gehörten diverse Johannisbeer- und Stachelbeersträucher einfach dazu im Kleingarten. Heute sei das nicht mehr so verbreitet. Diese Beobachtung macht auch René Linke seit Jahren. Immer weniger Menschen machen sich die Mühe, haben die Zeit oder die Kraft, Streuobstwiesen anzulegen, zu pflegen und abzuernten. „Man bekommt das Obst ja auch günstig im Geschäft.“ Für reine Lohnmostereien sieht er wegen dieser Entwicklung eine schwierige Zukunft.

Katastrophenalarm wird wegen der schlechten Ernte bei den Mostereien und Obstbauern der Gegend aber nicht ausgerufen. Wie eine Ernte ausfällt, ist eben von der Natur abhängig. „Und ein Baum braucht auch mal eine biologische Ruhe, nachdem er mehrere Jahre gute Erträge geliefert hat“, sagt Uwe Stark.

