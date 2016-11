Rüthrich kauft Riesaer Rasen Die SPD-Bundestagsabgeordnete beteiligt sich an einer Aktion der BSG Stahl. Die hat noch ein paar Quadratmeter mehr übrig.

© Symbolfoto/Klaus-Dieter Brühl

Stahl Riesa möchte eine brachliegende Fläche hinter der Stahlarena in ein zusätzliches Kleinfeld verwandeln – und braucht dafür 40 000 Euro. Der Verein hatte dafür die Aktion „Kauf Dir Deinen Rasen“ gestartet – und jetzt von unerwarteter Seite Unterstützung erhalten. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich hat diese Woche ebenfalls symbolisch ein Stück Rasen erworben. Damit hat Stahl Riesa mittlerweile insgesamt 3 960 Euro mit der Idee eingespielt. „Als ich von Bekannten über diese Aktion erfahren hatte, war ich sofort von der Idee begeistert und habe mir gedacht, da muss ich mir auch ein Stück Rasen sichern“, sagt die Politikerin.

Im Gegenzug dafür erscheint ihr Name auf einem kleinen Teil des Fußballfeldes. Rüthrich informierte sich bei einem Besuch in der Stahlarena über die Arbeit des Fußballvereins und schaute auch im Ernst-Grube-Stadion vorbei. „Ich unterstütze den Verein, weil er eine lange Tradition hat und seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Stadt Riesa und ihrer Umgebung ist“, erklärte Rüthrich. Viele tolle Fußballer hätten ihre ersten Trainings und Spiele bei Stahl Riesa gehabt. „Aktuell kann Stahl Riesa auf vier deutsche und einen türkischen Nationalspieler in Nachwuchsmannschaften verweisen, die aus Riesa stammen.“ Sportvereine würden Identität stärken – und müssten deshalb noch mehr gestärkt werden. (SZ)

zur Startseite