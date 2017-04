Rüssel-Kussel So nah wie die Wildschwein-Mama kommen die Besucher des Wildgeheges Moritzburg dem Nachwuchs nicht, einen guten Blick auf die Frischlinge bietet die Schwarzwild-Anlage dennoch.

Wildschwein-Frischlinge im Wildgehege Moritzburg. © Arvid Müller

So nah wie die Wildschwein-Mama kommen die Besucher des Wildgeheges Moritzburg dem gestreiften Nachwuchs zwar nicht, einen guten Blick auf die Tierkinder bietet die Schwarzwild-Anlage aber trotzdem. Neu sind dort übrigens nicht nur diese Frischlinge und ihre Geschwister, sondern auch drei Goldfasane, die der Moritzburger René Kreher mit dem Auflösen seiner Zucht am Fasanenschlösschen am vergangenen Donnerstag an das Wildgehege übergeben hat. Die zum Forstbezirk Dresden gehörende Einrichtung ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

