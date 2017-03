Rüffel für die Röderaue Die Finanzlage der Gemeinde ist prekär. Die Kommune unternehme dagegen zu wenig, sagt das Landratsamt.

Sie sind Dutzende Seiten dick, stecken voller Tabellen mit Zahlen – und strotzen oft nur so vor Fachjargon. Einfach verständlich sind kommunale Haushalte nicht. Wenig anders ist das bei den Bescheiden des Landratsamtes, mit denen die jährlichen Finanzpläne jeder Gemeinde genehmigt werden. Der Bescheid, den die Röderaue für ihren Haushalt 2017 erhalten hat, lässt jedoch an Deutlichkeit wenig vermissen. Der Landkreis attestiert der Röderaue nicht nur eine prekäre Finanzlage, sondern führt diese auch auf Versäumnisse und Verstöße in der Gemeinde zurück.

So halte die Kommune seit Jahren nicht ausreichend flüssiges Geld vor, um Auszahlungen vornehmen zu können. Ausgaben würden stattdessen dauerhaft über Kassenkredite finanziert – obwohl das laut Gemeindeordnung vermieden werden soll.

Verantwortlich für die schlechte Finanzlage macht der Kreis auch die Töchterfirmen der Röderaue. Davon gibt es zwei: Leuchtpunkt und Visio. Die Firma Leuchtpunkt ist Träger der Kindereinrichtungen in Frauenhain und Pulsen. In die Firma Visio sind freiwillige Aufgaben ausgelagert, etwa den Betrieb von Gaststätten oder die Organisation des Frauenhainer Inselfestes.

Vor allem die Lage der Visio ist angespannt. Die defizitären Inselfeste der vergangenen Jahre kamen dem Unternehmen teuer zu stehen. Immer wieder sprang die Gemeinde als Geldgeber ein. Eine Darlehensliste führt neben der Gemeinde auch die Firma Leuchtpunkt als Geldgeber der Visio auf. Große Rückzahlen an die Gläubiger sind vorerst nicht zu erwarten, Zehntausende Euro sind – vorerst – weg.

Dem Landratsamt zufolge lasse die Gemeinde Röderaue seit Längerem erkennen, dass sie bereit ist, die Verluste ihrer Unternehmen „in unbegrenzter Höhe zu übernehmen“. Die Aufseher beim Kreis finden das problematisch: „Die Unternehmen werden so keinesfalls zu einem wirtschaftlichen und sparsamen Verhalten animiert, und die Gemeinde selbst gerät immer häufiger bzw. dauerhaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in Zahlungsschwierigkeiten.“ „Die notwendigen Konsequenzen“, so der Kreis, „wurden bisher nicht gezogen.“

Bürgermeister Lothar Herklotz (CDU) spricht mit dem Blick auf den Gemeindehaushalt von einer „schwierigen Angelegenheit“. Ja, mit dem Inselfest habe sich die Röderaue in den vergangenen Jahren verhoben. Aber: Das Fest und andere Veranstaltungen machten die Gegend auch interessant. Weil man inzwischen die Probleme erkannt habe, seien Rathaus und Gemeinderat dran, die Visio so umzubauen, dass die Firma längerfristig gesehen ohne Zuschüsse von der Gemeinde auskommt.

Den freiwilligen Aufgabenbereich komplett zurückzufahren, um die Gemeindefinanzen zu stabilisieren, sei den Bürgern aber nicht zu vermitteln, so Herklotz. Die Aufseher beim Kreis hätten den Vorteil, dass sie bei ihren Forderungen nach einer strengeren Haushaltsführung „den Bürgern nicht ins Gesicht schauen müssen“, sagt Herklotz. Er widerspricht auch der Kritik des Kreises, dass die Gemeinderäte nicht ausreichend über die Lage der Tochterfirmen informiert seien. Im Gemeinderat werde stets nichtöffentlich darüber debattiert. Herklotz sieht das Grundproblem hinter der Finanz-Schieflage der Röderaue auf übergeordneter Ebene: Gerade kleine Gemeinden würden vom Land nicht mit genug Geld ausgestattet, um ihre Aufgaben erledigen zu können. „Was aus Dresden kommt, reicht hinten und vorn nicht.“

Den Etat der Röderaue für 2017 hat der Kreis trotz allem genehmigt – unter Auflagen. So muss die Gemeinde ihre Finanzen wöchentlich im Landratsamt vorlegen. Ferner muss die Kommune geplante Auszahlungen von mehr als 100 000 Euro mit Haushaltssperren versehen. Bis 31. März muss auch ein neues Sparkonzept her. Dieses wird es laut Lothar Herklotz aber vorerst nicht geben, da abgesehen vom Personal kaum noch Sparpotenzial da sei. Sorgen um ihre Jobs müssten sich Mitarbeiter von Gemeinde, Visio und Leuchtpunkt aber nicht machen, betont Herklotz.

