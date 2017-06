Rückzieher bei Wochen- und Weihnachtsmarkt geplant Die Dippser Stadträte müssen sich ihre Ferien hart verdienen. Vor der Sommerpause sind wichtige Punkte zu entscheiden.

Die letzte Sitzung vor der Sommerpause ist für den Stadtrat Dippoldiswalde mit mehreren schwierigen Tagesordnungspunkten gespickt. So gibt wieder ein Stadtrat der Freien Wähler sein Mandat auf, der vierte in dieser Wahlperiode. Bei Falko Uyma aus Schmiedeberg hat das aber rein persönliche Gründe und keine politischen, wie er auf Anfrage der SZ sagte. Mario Fahrland soll von der Liste der Freien Wähler in den Stadtrat nachrücken. Er hat dort schon von 1999 bis 2009 mitgearbeitet, damals aber mit einem Mandat der SPD.

Eine seiner ersten Aufgaben wird dann sein, mit über den Haushalt für das laufende Jahr zu entscheiden. Zum ersten Mal in diesem Jahr berät der Rat öffentlich über den Haushaltsentwurf. Dieser lag Ende Mai aus. Nun hat der Rat festzulegen, wie er mit Einwendungen dagegen umgehen will. Damit ist Dippoldiswalde auf dem Weg, um finanziell handlungsfähig zu werden. Letztes Jahr hat das bis in den November gedauert. Dieses Jahr stehen die Zeichen besser.

Eine weitere Entscheidung steht nur getarnt in der Tagesordnung. Spät in der Sitzung, nachdem 22 andere Punkte schon abgearbeitet sein sollten, wird den Stadträten vorgeschlagen, zwei Beschlüsse vom Mai 2017 und November 2016 aufzuheben. Um was es geht, steht nicht dabei. Wer die alten Tagesordnungen heraussucht, findet, dass es sich um die Ausschreibung und die Vergabe von Wochen- und Weihnachtsmarkt an den Weihnachtsmarktverein Gilde & Markt handelt. Nach Informationen der SZ plant die Stadt hier einen Rückzieher. Was sich genau dahinter verbirgt, wird sich erst am Mittwoch zur Ratssitzung zeigen. Dann erst wird den Stadträten eine Entscheidungsvorlage auf den Tisch gelegt.

Doch es gibt auch Themen in der Sitzung, die Zuversicht verbreiten. So ist geplant, dass ein Vertreter des Ingenieurbüros IPRO die Planungen zum Neubau der Turnhalle Schmiedeberg vorstellt. Diese soll an einen neuen Standort am Gießerei-Sportpark errichtet werden. Dafür hat die Stadt vergangenes Jahr die Planung in Auftrag gegeben. Die ersten Ergebnisse liegen jetzt vor. Weitere Themen der Ratssitzung sind die Ausschreibung von Winterdienstarbeiten, die Sanierung des Museums und Arbeiten an der Oberschule Dipps und der Grundschule Seifersdorf.

Stadtratssitzung am Mittwoch, 21. Juni, 18 Uhr, im Ratssaal Dippoldiswalde.

