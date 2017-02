Rückwärts mit Tempo 131 Vorwärts kann jeder die Ski-Piste runter fahren. Der Schweizer Elias Ambühl kann das Ganze rückwärts - und jetzt auch in Rekordgeschwindigkeit.

Elias Ambühl fährt auf Skiern schneller rückwärts als die meisten vorwärts.

Der Schweizer Elias Ambühl (24) hat im schweizerischen Arosa einen Geschwindigkeitsweltrekord im Rückwärts-Skifahren aufgestellt. Der Freestyle-Skifahrer, vierfacher Bronzemedaillengewinner bei den X-Games und 22. im Slopestyle-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi, erreichte bereits am Montag auf einer Piste am Weisshorn 131,23 km/h.

Ambühls Rekordfahrt war für Dienstag geplant, musste wegen der Witterungsbedingungen aber abgesagt werden. Den Rekord erreichte er im ebenfalls aufgezeichneten Training. Die bisherige Bestmarke hielt der Norweger Anders Backe, der 2012 in Vikersund den Auslauf der dortigen Skiflugschanze mit 128,7 km/h rückwärts hinuntergerast war.

Höchste jemals gemessene Geschwindigkeit im alpinen Weltcup sind die 161,9 km/h, die der Franzose Johan Clarey 2013 im Hanegg-Schuss auf der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen erreichte. Der Geschwindigkeitsweltrekord des Italieners Ivan Oriogona steht seit März 2016 bei 254,985 km/h, aufgestellt im französischen Vars. Beide Ski-Fahrer waren jedoch nicht rückwärts, sondern vorwärts unterwegs. (sid)

