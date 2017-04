Rückwärts gegen das Garagentor Das Tor einer Tiefgarage in Freital wurde am Dienstagabend einer Autofahrerin zum Verhängnis. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Beim Rangieren fuhr eine Frau in Freital mit ihrem Auto gegen das Tor einer Tiefgarage. © Roland Halkasch

In der Kohlenstraße in Freital krachte es am Dienstagabend gegen 19 Uhr gewaltig: Eine Peugeot-Fahrerin stieß mit ihrem Fahrzeug gegen das Tor einer Tiefgarage. Offenbar wollte sie ihr Fahrzeug in der Garage rangieren und verlor dabei die Kontrolle. Dabei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Das Auto und das Garagentor wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Freital wurde zwar alarmiert, die Frau konnte sich aber selbst aus ihrem Auto befreien. (rh)

zur Startseite