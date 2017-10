„Rücktritt des Ministerpräsidenten war unnötig“ Hiesige CDU-Politiker bedauern die Entscheidung von Stanislaw Tillich. Es sollte lieber ein anderer seinen Hut nehmen, meint etwa Dirk Schilling.

Stanislaw Tillich. © Robert Michael

Mit großer Überraschung haben die CDU-Vertreter im Altkreis Döbeln auf den Rücktritt des Sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich reagiert. „Ich bedauere dies außerordentlich. Herr Tillich hat wesentliche Dienste für den Freistaat Sachsen geleistet. Es ist ein absoluter Verlust“, erklärte Sven Liebhauser. Der Döbelner sitzt für die CDU im sächsischen Landtag.

Auch Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling findet es schade, dass Tillich diesen Schritt gegangen ist. „Das war unnötig. Es hätte genügt, wenn der Finanzminister zurückgetreten wäre“, sagte er auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Denn Georg Unland (CDU) habe beispielsweise „die Unstetigkeit in der Förderpolitik und den Sparwahn im investiven Bereich“ maßgeblich zu verantworten. Er habe die Infrastruktur des Landes damit sehenden Auges dem Verfall freigegeben. Vor allem im ländlichen Raum. „Was ich Herrn Tillich direkt ankreide, ist seine zu zaghafte Herangehensweise, den Finanzminister in seine Schranken zu weisen“, so Schilling.

SPD: Probleme damit nicht gelöst

Abgesehen davon habe er Tillich für einen guten Ministerpräsidenten gehalten. „Vor allem seine sachliche Art, die er an den Tag gelegt hat, hat mir absolut gefallen“, so Dirk Schilling. Er habe ihn auch mehrfach persönlich getroffen. Denn Schilling ist stellvertretendes Mitglied im Sächsischen Städte- und Gemeindetag. Das ist der kommunale Spitzenverband der Städte und Gemeinden im Freistaat.

„Diesen Schritt muss man respektieren. Der Rücktritt allein löst aber noch keines der Probleme, die wir im Freistaat haben“, sagte der Döbelner SPD-Landtagsabgeordnete Henning Homann. Wenn die CDU mit dem Rücktritt des Ministerpräsidenten aber auch die Verantwortung für den Personalabbau bei der Polizei und den Lehrermangel übernehme, dann sei dieser Schritt folgerichtig, ergänzte er. (DA/sol)

zur Startseite