Rücksichtsloser Spurwechsel

Auffahrunfall nach Sekundenschlaf Uhyst. Ein Unfall hat sich Montagmorgen auf der Autobahn zwischen der Rastanlage Oberlausitz und er Abfahrt Uhyst ereignet. Kurz hinter der Raststätte krachte ein Iveco-Kleintransporter in das Heck des vorausfahrenden Sattelzuges. Offenbar hatte die Müdigkeit den Fahrer des Transporters übermannt. Verletzt wurde bei der Kollision niemand, der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Geld heimlich eingesteckt Bautzen. Mehrere Hundert Euro Bargeld sind offenbar am Montagvormittag in Bautzen unterschlagen worden. Eine 74-Jährige hatte an einem Geldautomaten in der Reichenstraße Geld abheben wollen, jedoch vergessen, es aus dem Fach zu nehmen. Im Normalfall zieht das Gerät das Geld nach kurzer Zeit wieder ein. Das war jedoch nicht der Fall. Jetzt ermittelt die Kripo, wer sich das Geld genommen hat.

Erst gestohlen, dann Taxifahrer betrogen. Bischofswerda. Bei einem Diebstahl ist ein 33-Jähriger am Montagnachmittag in Bischofswerda erwischt worden. Er wollte in einem Kiosk an der Bahnhofstraße Getränke mitnehmen, wurde aber dabei ertappt. Der 36-jährige Betreiber legte einen kurzen Sprint hin und brachte den Dieb zu Polizei. Dort wurden im Rucksack Marihuana und Utensilien zum Drogenkonsum gefunden, die sichergestellt wurden. Nach der Untersuchung ordnete die Staatsanwaltschaft an, dass der Tscheche an die Grenze in Sohland gebracht werden sollte, um unter Aufsicht Deutschland zu verlassen. Doch es hielt ihn nicht lang in der Heimat. Stunden später hatte er sich ein Taxi nach Göda bestellt. Dort verschwand er ohne zu bezahlen in der Dunkelheit. Jetzt wird auch wegen Betrug gegen den 33-Jährigen ermittelt.

In Jugendclub eingebrochen Nebelschütz. Eine Kassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag ist in Piskowitz Beute von Einbrechern geworden. Diese hatten sich zwischen Sonntag, 1 Uhr, und Montag, 17 Uhr, den Jugendclub in der Parkstraße heimgesucht und alles durchwühlt. Der Schaden an der Einrichtung wird auf 500 Euro geschätzt.

Einbruch in Firma Ottendorf-Okrilla. Beute im Wert von 1000 Euro haben Einbrecher in der Nacht zu Dienstag in Ottendorf-Okrilla gemacht. Zeugen hatten beobachtet, wie Unbekannte in eine Firma in der Radeburger Straße eingedrungen sind und schließend flüchteten. Die Täter nahmen einen Ford Custom, Kennzeichen BZ-SC 963, eine Baumaschine, Werkzeuge und verschiedene Geräte mit. Jetzt ermittelt die Kripo.

Ölspur – Verursacher gesucht Schirgiswalde-Kirschau. Eine Ölspur musste am Montagnachmittag im Ortsteil Crostau beseitigt werden. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte mehrere Straßen verschmutzt. Nach dem Verursacher wird nun gesucht, die Polizei bittet um Zeugenhilfe. Polizeirevier Bautzen, Telefon 03591 3560