Rücksichtslose Radfahrer in Niesky

An meinen Rundflug in einem Hubschrauber über Niesky denke ich noch heute gern zurück. Auch wenn das inzwischen 20 Jahre her ist, sind die Bilder in meinem Gedächtnis geblieben. Eine Kleinstadt, eingebettet in sehr viel grün, sah ich von oben. Und das macht Niesky für mich auch heute noch lebenswert. 1983 bin ich aus Biehain nach Niesky gezogen, weil es in der Stadt Wohnungen gab. Seitdem lebe ich in der grünen Stadt. Die Wege zum Einkaufen sind kurz, man braucht nicht mal ein Auto, da das Fahrrad mitunter schon ausreicht. Dabei fällt mir auf, dass in Niesky oft rücksichtslos gegenüber den Fußgängern Rad gefahren wird – auf dem Gehweg und entgegen der Fahrtrichtung. Und wo schon ein Radweg wie an der Rothenburger Straße ist, wird trotzdem auf der Straße gefahren.

Als Hundebesitzer freut es mich, dass die Stadt jetzt etwas gegen die Hinterlassenschaften der Vierbeiner unternommen hat: mit dem Aufstellen von Beutelspendern. Nur, dass nicht immer ein Papierkorb in der Nähe steht, um den Hundekot entsorgen zu können, das ärgert mich. Mit meiner Labrador-Hündin bin ich viel in Niesky unterwegs und sehe, wie sich die Stadt entwickelt. Dabei fällt mir auf, dass es für die Jugend wenig Treffs gibt. Das „Holz“ war lange Zeit zu, es fehlen alternative Treffs in der Stadt. Da suchen sich die Jugendlichen ihre Plätze selbst. Aber sie verscherzen es sich meist mit der Stadt, wenn sie nicht mal in der Lage sind, ihren Dreck selbst wegzuräumen. Ganz gleich ob am Zinzendorfplatz oder im Astrachan. Wenn jeder auf Ordnung und Sauberkeit achtet, ist allen geholfen – und damit der Stadt in ihrem Jubiläumsjahr.

Matthias Penk (57) ist Invalidenrentner und lebt mit Hündin Fee in Niesky.

