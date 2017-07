Rücksichtslos auf schmalen Straßen Auf den Schleichwegen für die gesperrte B 98 fahren viele zu schnell. Deshalb gibt es jetzt verstärkt Kontrollen.

Mit dem Dixie-Klo durchs Nadelöhr: An den Hübelschenkhäusern in Putzkau ist die Straße so schmal, dass kaum zwei Pkw gefahrlos aneinander vorbeifahren können. Für Lkw gilt hier – eigentlich – ein Fahrverbot. © Rocci Klein

Mit der Ruhe auf der Neukircher Straße in Putzkau ist es vorbei, seitdem die Bundesstraße wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Vor allem im Berufsverkehr am Morgen und am Nachmittag quält sich die Blechlawine auf dem Weg zwischen Bischofswerda und Neukirch durchs Dorf – über eine schmale, kurvenreiche, zum Teil verwinkelte Straße, die man nicht überall einsehen kann und die sonst meist nur die Anwohner und Leute nutzen, die eine Radtour machen. „Ein Wunder, dass hier noch nichts passiert ist“, sagt eine Bewohnerin. Denn viele Autofahrer „fahren wild drauf los“, ohne Rücksicht, obwohl gerade jetzt in den Ferien auch viele Kinder mit dem Rad auf der Straße unterwegs sind.

Dass Ortskundige den kürzeren, aber gefährlicheren Schleichweg nehmen statt die lange Umleitung über Steinigtwolmsdorf, war vorauszusehen. Die Gemeinden Schmölln-Putzkau und Neukirch handelten im Vorhinein und stellten auf den betreffenden Straßen Schilder für Tempo 30 sowie für ein Durchfahrtsverbot für Lkw auf. Auch die Möglichkeit, an Stellen, die besonders schmal sind, den Verkehr mittels Ampeln zu regeln, wurde geprüft – und verworfen. Achim Wünsche (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Schmölln-Putzkau: „Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (zuständig für die gesperrte B 98) lehnte eine Ampel ab, weil es eine offizielle Umleitung gibt. Und die Gemeinde kann sie nicht finanzieren.“

So soll zumindest Tempo 30 für etwas mehr Sicherheit sorgen. Das Landratsamt kontrollierte am vergangenen Donnerstag an zwei Stellen auf der Neukircher Straße in Putzkau. Das Ergebnis zeigt, wie wichtig solche Kontrollen sind. Von 14.20 Uhr bis 15.15 Uhr wurde auf Höhe des Hauses Nummer 82 gemessen. Von 66 Autos, die die Kontrollstelle passierten, waren zehn zu schnell, sagte Frances Lein, Pressesprecherin des Landratsamtes. Es folgte eine Kontrolle von 15.20 Uhr bis 16 Uhr in Nähe des Putzkauer Bahnviaduktes. Von 15 Autos fuhren neun schneller als erlaubt. In allen Fällen lagen die Überschreitungen im Bereich bis zu 20 km/h. Dafür gibt es ein Verwarngeld von 35 Euro.

Ein ähnliches Ergebnis brachten drei Kontrollen in Neukirch. Auf der Bahnhofstraße wurden letzten Donnerstagnachmittag 22 von 80 Fahrzeugen geblitzt, am Freitagvormittag waren es 28 von 111 gemessenen Autos. Bei einer Geschwindigkeitsmessung am frühen Donnerstagabend auf der Naundorfer Straße fuhren zwölf von 42 Kraftfahrern zu schnell. Das sind nur die Ergebnisse der Messungen durch das Landratsamt. Auch die Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch.

Nicht jeder, der geblitzt wird, ist einsichtig. „Am Standort auf der Neukircher Bahnhofstraße machte ein Putzkauer Unternehmer Fotos von unserem Blitzer, erklärte seinen Unmut über die Geschwindigkeitskontrollen und kündigte an, er werde gegen den Blitzer vorgehen“, berichtet die Sprecherin der Kreisbehörde. Beeindrucken lässt man sich von solchen Verbalattacken allerdings nicht. „Wir werden dort weiterhin präsent sein“, versichert Frances Lein. Anwohner der betreffenden Straßen, das zeigen Reaktionen auf Facebook, begrüßen die Geschwindigkeitskontrollen und fordern sie sogar.

Voraussichtlich noch reichlich drei Wochen, bis zum 6. August, müssen sie mit dem Durchgangsverkehr leben. Dann soll die B 98 nach der Deckenerneuerung wieder befahrbar sein. (SZ/ir)

