Rückschlag fürs Promnitzer Schloss

Der Giebel des Taubadel-Flügels, der bei den Umbaumaßnahmen von 1728 bis 1730 für das Lustlager von August dem Starken entstand, ist durch Sturm Herwart auf den Thielau-Flügel von Schloss Promnitz herabgestürzt.

Die Stimmung der Bürgerinitiative zur Rettung von Schloss Promnitz ist gedrückt. Denn nachdem seit vergangenem Jahr unter Mithilfe des Denkmalschutzes endlich die Notsicherung des Saales und des Daches läuft, müssen sich die Freiwilligen nun um den nächsten Schaden kümmern.

Sturm Herwart hat Ende Oktober auch über Promnitz gewütet. Der Wind drückte mehrere Fensterscheiben unter anderem der kleinen Bibliothek ein und stürzte den oberen Abschnitt des barocken Giebels auf dem Taubadel-Flügel herunter, erzählt der Initiator der Bürgerinitiative Wolf-Nicol von Wolffersdorff. Das alte Gemäuer ist auf den Thielau-Flügel herabgestürzt und habe im Bereich des ehemaligen Pferdestalls großen Schaden angerichtet. Die Höhe des finanziellen Schadens ist zwar unklar, die Sorge der Bürgerinitiative um den schlechten Zustand des Schlosses wird dadurch aber um einiges größer.

„Wir benötigen dringend Unterstützung, und zwar in vielerlei Hinsicht“, sagt Wolf-Nicol von Wolffersdorff. So suchen die Freiwilligen nun verstärkt nicht nur Menschen und Unternehmen, die Sach- und finanzielle Spenden tätigen können. „Es wäre schön, wenn es uns gelingt, dass Schloss Promnitz in den Fokus gerät und eine Gabe erhält“, so der hauptberufliche Finanzberater mit Blick auf die anstehende Weihnachtszeit.

Vor allem würden aber Menschen mit handwerklichem oder organisatorischem Talent gesucht, die vor Ort aktiv mit anfassen wollen. „In vielen Bereichen ist ehrenamtliche Arbeit vonnöten. Denn Schloss Promnitz ist nach wie vor und bleibt ein gemeinnützliches Projekt“, sagt Wolf-Nicol von Wolffersdorff. Ziel sei es schließlich, das Schloss zu einem kulturellen Zentrum zu entwickeln. Doch es sei ein Wettlauf mit der Zeit, wie die aktuellen Sturmschäden zeigen.

Neben der laufenden Notsicherung müssten jetzt die Aufräumarbeiten der Sturmschäden gestemmt werden. Und das mitten in der Vorbereitung für den Adventsmarkt am ersten und zweiten Dezember-Wochenende. Dafür muss die Initiative auch noch den Gewölbestall herrichten und dort neue Türen einbauen. Die bei Gästen beliebten Führungen durchs Schloss wird es in diesem Jahr aufgrund der Bauarbeiten allerdings nicht geben.

Wer mithelfen will, kann sich unter buergerinitiative@schlosspromnitz.de melden oder direkt in Promnitz am ersten und zweiten Advent. Dann finden dort die traditionellen Adventsmärkte statt.

