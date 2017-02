Rückschlag für Rietschener Schule Die Freie Oberschule erhält keine gymnasiale Oberstufe. Trotzdem hofft der Trägerverein auf Abiturienten.

Wolfgang Schmidt vom Rietschener Schulträgerverein ist zuversichtlich, dass es ab Herbst ein berufliches Gymnasium in der kleinen Gemeinde gibt. © André Schulze

Der Trägerverein der Freien Oberschule in Rietschen hat seinen Antrag auf eine gymnasiale Oberstufe bei der Bildungsagentur zurückgezogen. Trotzdem könnten schon ab dem nächsten Schuljahr Jungen und Mädchen ihr Abitur in Rietschen machen. Der Vorsitzende des Schulträgervereins Wolfgang Schmidt hofft nun auf die Genehmigung für ein berufliches Gymnasium. Einen entsprechenden Nebenantrag hat er schon der eigentlichen Bewerbung um die gymnasiale Oberstufe beigefügt. „Ich hoffe in nächster Zeit mit einer Entscheidung“, sagt Wolfgang Schmidt.

Auch die Eltern von Oberschülern aus Rietschen und Umgebung beschäftigt die Frage, wann Dresden eine Entscheidung trifft. Denn Wolfgang Schmidt hat von einigen schon vorbehaltliche Anträge. Dazu muss das neue Gymnasium aber erst einmal genehmigt werden. Darum rät der Vorsitzende des Rietschener Schulträgervereins Betroffenen auch, sich eine Alternative für den Fall der Ablehnung des Nebenantrags zu suchen. „So ehrlich müssen wir sein“, sagt Wolfgang Schmidt.

Trotzdem bemüht er sich um Zuversicht, dass das neue berufliche Gymnasium zum Herbst starten könnte. „Wir haben ein fertiges Konzept“, sagt Wolfgang Schmidt. Das lasse sich auch schnell umsetzen. An der Freien Oberschule in Rietschen lernen derzeit etwas mehr als 80 Schüler. Bei 60 Prozent der Zehntklässler sieht der Vorsitzende des Trägervereins das Potenzial für ein Abitur. Auch von außerhalb gebe es bereits Anfragen.

Doch die Gründung einer ganz neuen Schule bringt viele Hürden mit sich. So erhält die Einrichtung in den ersten drei Jahren nur einen Bruchteil des eigentlichen Zuschusses pro Schüler. Auch darum hat sich der Schulträgerverein bei der Gemeinde Rietschen um einen Kredit in Höhe von 270000 Euro bemüht. Die Gemeinderäte haben diesem Antrag in einer nicht öffentlichen Sitzung Ende 2016 auch mehrheitlich zugestimmt. Zudem gewährten sie der Freien Oberschule einen Zuschuss über 5000 Euro und eine Schuldenstundung.

Doch das war nicht rechtens. „Bei den Beschlüssen liegen verschiedene Rechtsverletzungen vor“, erklärt Kommunalamtsleiter Karl Ilg. So wurden Verfahrensvorschriften wie der Öffentlichkeitsgrundsatz und Befangenheitsbestimmungen nicht beachtet. Bürgermeister Ralf Brehmer etwa, der noch im vergangenen Jahr Mitglied im Schulträgerverein war und diesen auch schon vorgestanden hat, hätte aufgrund seiner Befangenheit nicht mit abstimmen dürfen.

Auch inhaltlich hagelt es Kritik. „So wurden für die Ratenzahlung, das heißt der teilweisen Stundung, nicht alle Voraussetzungen geprüft“, erklärt Karl Ilg. Der Kommunalamtsleiter kritisiert, dass der Zuschuss und die Darlehensgewährung das Prinzip der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verletzen. Eine Gemeinde dürfe ihre Mittel zur Erfüllung ihrer gemeindlichen Aufgaben einsetzen. „Der Betrieb oder die Unterstützung einer freien Schule ist aber jedenfalls dann keine öffentliche Aufgabe, wenn es für die Schule kein öffentliches Bedürfnis gibt“, so Karl Ilg.

Doch weil viele Rietschener der Meinung sind, dass sie eine Schule in ihrer Gemeinde wollen, haben sie dafür in der Vergangenheit ja gekämpft, erklärt Wolfgang Schmidt vom Schulträgerverein, der auch ein Mandat im Rietschener Gemeinderat hat. Würden sie ein Spaßbad in Rietschen bauen wollen, sagt er, könnte er die Kritik nachvollziehen. „Aber wir machen etwas Nachhaltiges“, sagt er. Die 270 000 Euro Kredit will der Schulträgerverein zurückzahlen, wenn ihm die zunächst zurückgehaltenen Mittel nach drei Jahren ausgezahlt werden.

Dass der Schulträgerverein aber auch in finanzielle Schwierigkeiten kommen kann, zeigt die unrechtmäßig beschlossene Stundung. Laut Wolfgang Schmidt handelt es sich dabei um einen Betrag von rund 17 000 Euro, der nicht auf einen Schlag zurückgezahlt werden kann. Die Rietschener Gemeinderäte haben dem Druck der Kommunalaufsicht noch nicht nachgegeben und die rechtswidrigen Beschlüsse zurückgenommen. Sie vertagten die Entscheidung zuletzt.

Hinter den Kulissen hat die Gemeinde Rietschen in einer ersten Stellungnahme eingewandt, das Görlitzer Landratsamt könne in diesem Fall nicht als Rechtsaufsicht tätig werden, weil der Landkreis durch den Betrieb der beruflichen Gymnasien eigene Interessen habe. Kurzum: Rietschen hat den Prüfern selbst Befangenheit vorgeworfen. „Aufgrund dieses Einwands hat das Landratsamt den Vorgang deshalb der Landesdirektion vorgelegt. Diese hat daraufhin festgestellt, dass keine kreislichen Interessen betroffen sind und das Landratsamt somit als Rechtsaufsicht zuständig bleibt“, sagt Karl Ilg.

Nun bleibt den Rietschener Gemeinderäten bis zur nächsten Sitzung Zeit, eine Lösung zu finden. Wolfgang Schmidt wird aufgrund seiner Befangenheit selbst nicht mit abstimmen können. Werben darf er für sein Anliegen aber natürlich. Die Gemeinde hat das Geld, ist er überzeugt. „Wofür sollen wir es ausgeben, wenn nicht für Bildung“, sagt er.

zur Startseite