Rückschlag für die Lausitzer Füchse Erst geraten sie mit einem schwachen Mitteldrittel klar in Rückstand, dann beenden die Schiris die Aufholjagd.

Füchse Goldhelm Anders Eriksson zieht hier am Kasseler James Wisniewski vorbei, der für die USA nächste Woche zu Olympia fahren wird. Eriksson machte ein gutes Spiel, schoss ein Tor und gab eine Vorlage. Gereicht hat es aber nicht. © Gunnar Schulze

Die Lausitzer Füchse haben nach vier Heimsiegen in Folge am Freitagabend gegen die Kassel Huskies insgesamt unglücklich mit 3:4 verloren und sind auf den zwölften Tabellenplatz zurückgefallen. Weil aber der Abstand auf den Zehnten Heilbronn weiter acht Punkte beträgt, gibt es nach wie vor Hoffnungen, die Pre-Play-offs doch noch zu erreichen. Dazu aber muss am Sonntag ein Sieg beim Sachsenderby in Crimmitschau her.

Die Lausitzer Füchse begannen sehr selbstbewusst, hatten durch einen von Tegkaev abgefälschten Schuss von Mücke und danach durch Hayes die ersten Chancen. Dann lief Ranta in einem großen Bogen zwischen mehreren Kasselern hindurch vors Tor, In Führung gingen dann aber die Gäste, die ein aggressives Forechecking spielten. Füchse-Verteidiger Maximilian Adam verlor die Scheibe hinter dem eigenen Tor an Meilleur. Der lief neben das Tor, spielte diagonal zurück auf den heranstürmenden McGrath, der direkt in die kurze Ecke abzog und traf. Die Füchse schafften sehr schnell den Ausgleich, profitierten dabei von einer unnötigen Strafe, die sich die Gäste einhandelten. Die Top-Reihe der Füchse hatte zunächst Probleme, Chancen herauszuspielen. Aber dann spielte Owens mit einem klugen Diagonalpass Hayes frei, der den Puck anstatt zu schießen an den langen Pfosten brachte, wo Eriksson so viel Zeit hatte, dass er sogar einen zweiten Versuch hatte, um die Scheibe über die Linie zu bringen (7.). Zwei Minuten später bereitete Boiarchinov einen Owens-Schuss klasse vor, aber der Füchse-Verteidiger traf nur Torwart Keller. Ab Mitte des Drittels kamen die Kasseler besser ins Spiel. Der Druck auf die Füchse nahm zu. Torwart Maximilian Franzreb geriet unter Beschuss. Glück hatten die Füchse, als Pimm aus zentraler Position vor dem Tor zum Schuss kam, aber Adam am Schlittschuh traf.

Das Schlussdrittel ging dann ganz klar an die Gäste. Zwar fingen die Füchse ganz gut an, aber dann begannen die Gäste wieder, mehr Druck zu machen. Und als Gron vor das Tor passte und Mücke es nicht schaffte, den Schläger von Christ vom Eis zu halten, fälschte der aus einem Meter zum 1:2 ab (25.). Danach waren die Kasseler wesentlich besser im Spiel. Ein Knackpunkt der Partie waren die dann folgenden Überzahlspiele. Erst überstanden die Füchse eine Strafe relativ problemlos. Dann bekamen sie bei zwei aufeinanderfolgenden Strafen die Gelegenheit, den Ausgleich zu schaffen. Aber diesmal spielten sie ganz schwach, gaben in den fast vier Minuten kaum einen Schuss ab. Und kaum waren die Gäste wieder vollzählig, stand es statt 2:2 1:3. Die Zuordnung in der vierten Reihe stimmte nicht, Della Rovere konnte den Kasseler Neuzugang Gron anspielen, der direkt in die kurze Ecke traf (37.). Wenig später schafften die Gäste in erneuter Überzahl das 1:4. Die Kasseler hatten zwar lange Probleme, ins Drittel zu kommen, aber als sie es waren, zog Little ab und traf aus der Distanz flach in die lange Ecke. Das sah nach einer Vorentscheidung aus.

Aber wie schnell es im Eishockey gehen kann, zeigte das Schlussdrittel. Zunächst passierte nicht viel, aber dann gelang den Füchsen ein toller Angriff. Trainer Robert Hoffmann hatte seine Reihen umgestellt, in die erste Reihe jetzt Hayes zu Ericsson und Fanta gestellt. Und besonders diese Reihe machte viel Druck. Als sie Drei-gegen-Zwei in das Drittel der Gäste fuhren, spielten Hayes und Eriksson einen Doppelpass, den Ranta zum 2:4 ins Netz beförderte (48.) Nur 40 Sekunden später stand es 3:4. Boiarchinov trieb den Puck durchs Gästedrittel, Geiseler spielte dann zu Adam, der aus der Distanz in die kurze Ecke traf. Es war viel Betrieb vor dem Tor, die Schiedsrichter schauten sich das Video wegen Torwartabseits an, entschieden aber auf Tor. Danach rannten die Füchse an und hatten vor allem mit ihrer ersten Reihe mehrfach den Ausgleich auf dem Schläger. Aber ein starker Gästetorwart Markus Keller und auch ein wenig das fehlende Glück verhinderten das. Und dann beendeten die Schiedsrichter, die gut zwei Minuten vor Schluss eine vorsichtig ausgedrückt harte Strafe gegen Tegkaev aussprachen, die Aufholjagd der Füchse. Die Kasseler spielten die Zeit clever herunter, die Schiedsrichter sprachen gegen den sich aufregenden Füchse-Trainer Roberto Hoffmann noch eine Disziplinarstrafe aus und verließen das Eis unter einem gellenden Pfeifkonzert.

Statistik

Lausitzer Füchse – Kassel Huskies 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)

0:1 Evan McGrath 5:35 (Assist: Meilleur, Pimm)

1:1 Anders Eriksson 6:59 (Überzahl, Hayes, Owens)

1:2 Michael Christ 24:18 (Little)

1:3 Tyler Gron 36:16 (Della Rovere, Klöpper)

1:4 Mike Little 38:20 (Überzahl, Reiß, McGrath)

2:4 Jeff Hayes 47:43 (Eriksson, Owens)

3:4 Maximilian Adam 48:24 (Boiarchinov, Geiseler)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Owens, Bär – Mücke, Hoffmann – Adam, Kania – Kohl, Geiseler

Sturm: Ranta, Eriksson, Boiarchinov – Tegkaev , Hayes, Schmidt – Jahnke, Götz, Hessler – Stöber, Neuert, Warttig

Kassel Huskies

Tor: Keller

Verteidigung: Müller, Heinrich – Wisniewski,Maginot – Little, Reiß – Kraus

Sturm: Ritter, Merl, Cerciola – McGrath, Pimm, Meilleur – Klöpper, Gron, Della Rovere – Christ, Lambacher

Schiedsrichter: Ulrich Hatz, Stefan Vogl

Strafen: Weißwasser 8 + 20 (R. Hoffmann), Kassel 6

Zuschauer: 2 112

