Rückschlag für die Lausitzer Füchse Die Siegesserie reißt nach zu vielen Fehlern ausgerechnet beim direkten Pre-Play-off-Konkurrenten Bad Nauheim. Jetzt sollen zwei Neue helfen.

Füchse-Torwart Maximilian Franzreb, der in den vergangenen Wochen stark gehalten hat, musste in Bad Nauheim viermal hinter sich greifen. Einmal hatte er dabei besonders viel Pech. © Gunnar Schulze

Statt drei Punkten Rückstand auf den begehrten zehnten Platz sind es wieder neun. Die Lausitzer Füchse haben am Freitagabend beim EC Bad Nauheim mit 4:1 verloren, obwohl sie über weite Strecken nicht das schlechtere Team waren. Aber am Ende entscheiden Tore, und da haben die Füchse besonders vor dem eigenen Kasten wieder zu viele Fehler gemacht.

Das Spiel begann ohne Abtasten. Bereits nach 20 Sekunden gab Füchse-Goldhelm Eriksson den ersten gefährlichen Schuss auf das Gästetor ab, aber Bad Nauheims Goalie Bick hielt. Zehn Sekunden später war auf der anderen Seite Füchse-Torwart Franzreb gefragt. Die Füchse kamen schnell zu ihrer ersten Überzahl, in der Hayes mit einem Schuss knapp vorbei und dann aus drei Metern (Bick hielt) die besten Chancen hatte. Bei einer Überzahl der Gastgeber passierte nicht viel, aber als sie gerade zu Ende war, musste Franzreb gegen Sylvester retten. Danach häuften sich die Fehler bei den Füchsen. Schmidt versprang die Scheibe im eigenen Drittel und Frosch konnte direkt aufs Tor schießen (10.), bei einem Livingston-Schuss klärte Torwart Franzreb im Nachfassen (13.), und dann durfte Sylvester im Solo bis vors Füchse-Tor laufen, wo wieder Franzreb Endstation war (14.). Auf der anderen Seite atmete ein Owens-Distanzschuss mit Eriksson-Nachschuss Gefahr, aber Bick hielt beide Male (16.). Dann fiel das 1:0 für Bad Nauheim – nach einem Füchse-Fehler. Der Versuch, den Puck aus dem eigenen Drittel zu spielen, mündete in einem Fehlpass. Ketter konnte direkt abziehen und traf unter die Latte (17.). Das eigentlich ausgeglichene Drittel endete so 1:0.

Auch im Mitteldrittel hatten die Füchse die erste Chance: Hayes scheiterte nach einer schönen Bewegung an Torwart Bick m(22.). Auf der anderen Seite schoss McNanee im Gegenzug Franzreb an die Torwartmaske. Dann trafen die Gastgeber zum 2:0. Reimer tankte sich im Füchse-Drittel durch und zog überraschend mit der Rückhand ab (24.). Die Füchse waren danach etwas von der Rolle, klare Chancen erspielten sie sich kaum noch. In der Defensive gab es den einen oder anderen Fehler und in der 27. Minute ein echtes Schwimmfest, dass die Füchse mit viel Glück ohne Gegentor überstanden. Das 3:0 kam dann aus Füchse-Sicht unglücklich zustand. Im Mitteldrittel stürzte ein Füchse-Verteidiger ohne gegnerische Einwirkung. Dadurch war Unordnung, Pauli tauchte allein vor dem Füchse-Tor auf, wollte die Scheibe unter die Latte heben, traf sie aber nicht richtig, so dass sie durch die Beine von Franzreb ins Tor trudelte. Jetzt sah es nach einer Niederlage der Füchse aus, aber elf Sekunden vor der Drittelsirene gab es etwas Hoffnung. Owens spielte einen Superpass auf Eriksson, der den heranstürmenden Hayes sah, der flach in die lange Ecke traf.

Im Schlussdrittel rannten die Lausitzer Füchse an, riskierten mehr und drängten die Bad Nauheimer ins eigene Drittel. Trainer Roberto Hoffmann hatte umgestellt, Hayes statt Boiarchinov in die Paradereihe zu Eriksson und Ranta gestellt sowie Adam als Stürmer in die dritte Reihe für Stöber geschickt. Die gefährlichste Szene gab es, als Owens aufs Tor schoss und Ranta vor dem leeren Tor gerade so am Einnetzen gehindert werden konnte. Dann aber liefen die anrennenden Füchse in den vorentscheidenden Konter. Niederberger legte bei einer 2:1-Situation auf Sylvester ab, der zum 4:1 traf (52.) Danach passierte nicht mehr viel.

Zwei neue Spieler verpflichtet

Nach dieser Niederlage ist der Rückstand auf den Pre-Play-off-Platz zehn auf wieder neun Punkte angewachsen. In 13 Spielen ist das machbar, aber eine neue Siegesserie muss her. Im Endkampf haben sich die Füchse noch einmal verstärkt – in der Defensive. Aus Finnalnd kommt der 29-jährige Jimi Santala, von Espoo United aus der zweiten finnischen Liga. Er erzielte dort in dieser Saison drei Tore und gab zwölf Vorlagen. Er erhält zunächst einen Try-Out Vertrag mit der Option einer Vertragsverlängerung bis zum Saisonende. Damit wollen sich die Füchse für den Fall absichern, dass ein Kontingentspieler durch Krankheit oder Verletzung ausfällt. Gleichzeitig wird, aufgrund der ungewissen Ausfallzeit von Roberto Geiseler, Marc Kohl vom Ligakonkurrenten EC Bad Nauheim verpflichtet und erhält einen Vertrag bis Saisonende. Beide könnten am Sonntag gegen Kaufbeuren auflaufen.

Statistik

EC Bad Nauheim – Lausitzer Füchse 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

1:0 Daniel Ketter 17:35 (Assist: McNamee, Krestan)

2:0 Dennis Reimer 25:00 (Niederberger, Slaton)

3:0 Andreas Pauli 37:31 Meisinger, Niederberger)

3:1 Jeff Hayes 39:49 (Eriksson, Owens)

4:1 Cody Sylvester 51:08 (Bettahar, Niederberger)

Bad Nauheim

Tor: Bick

Verteidigung: Meland, Slaton – Mannes, Stiefenhofer – Ketter, Erk – Pruden

Sturm: Sylvester, Niederberger, Reimer – Livingston, McNamee, Krestan – Lange, Frosch, Meisinger – Pauli, Bettahar, Kolb

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Owens, Bär – Mücke, Hoffmann – Adam, Kania

Sturm: Ranta, Eriksson, Boiarchinov – Jahnke, Hayes, Schmidt – Tegkaev, Götz, Stöber – Hessler

Schiedsrichter: Kevin Salewski, Volker Westhaus

Strafen: Bad Nauheim 4, Weißwasser 4

Zuschauer: 1 733

