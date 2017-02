Rückschlag für die Lausitzer Füchse Gegen Bayreuth setzt es eine bittere Niederlage. Noch aber sind die Chancen auf das Play-off-Viertelfinale intakt.

Da war kein Durchkommen: Füchse-Stürmer Florian Lüsch prallt von der Mauer der Bayreuther Abwehrspieler ab, während Torwart Tomas Vosvrada den Puck aufnimmt. © Gunnar Schulze

Dem perfekten Spiel in Freiburg haben die Lausitzer Füchse eine enttäuschende Leistung zu Hause vor fast 2 500 Zuschauern folgen lassen. Gegen die Bayreuth Tigers kamen die Füchse mit 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) unter die Räder. Sie hatten von Beginn an große Probleme mit der Aggressivität der Gäste und zeigten selbst alte Schwächen: eine mangelnde Chancenverwertung, ein zu wenig kompromissloses Überzahlspiel und einfache Fehler in der Abwehr, die die Gäste eiskalt bestraften.

Die Brisanz in dieser Partie war von der ersten Sekunde an zu spüren. Bayreuth spielte sofort frech mit und kam schnell zu einer ersten Riesenchance. Nach einem Querschläger aus der Ecke war Kolozvary völlig allein vor dem Tor, aber Torwart Kessler, der den Vorzug gegenüber Franzreb erhalten hatte, hatte seinen Schoner blitzschnell ausgefahren. Nach drei, vier Minuten tauchten etwas verspätet die Bayreuther Fans auf und machten gleich gehörig Lärm. Dann musste Götz nach einer zweifelhaften Strafe – der Stürmer hatte seinen Mitspieler Heyer freigesperrt, ein Bayreuther lief auf ihn auf – vom Eis. Die Überzahl nutzten die Gäste gleich zum 0:1. Der erfahrene Robinson, der in der DEL schon für Berlin, Köln und Mannheim aufgelaufen war, spielte einen Pass von hinter dem Tor nach vorn, Valentin Busch zog sofort ab und traf über Kesslers Fanghand hinweg ins Tor (8.). Die Füchse spielten danach eigentlich gut, nutzten aber ihre Chancen nicht und scheiterten immer wieder am starken Torwart Vosvrada. Die Bayreuther erwehrten sich mit einer sehr harten, manchmal die Grenzen überschreitenden Spielweise. Die Füchse kamen zu zwei Überzahlspielen, kombinierten dabei zwar gut, verpassten aber immer wieder den Abschluss. Und bei Schüssen von Parkkonen, Ostwald und Bohac fehlten das Glück und manchmal auch ein Spieler vor dem Tor, um dem Torwart die Sicht zu verdecken oder den Puck abzufälschen. Die Führung der Bayreuther nach dem ersten Drittel war zwar glücklich, aber die Füchse hagtten es eben noch nicht geschafft, die Abwehr der Gäste zu knacken.

Die Gäste ließen in ihrer Aggressivität nicht nach, und die Füchse hatten offensichtlich ihre Probleme damit. Die Füchse hatten im Mitteldrittel zwar die erste Chance – Warttig fälschte einen Bohac-Schuss ab, aber Vosvrada hielt – aber dann konterten die Gäste erfolgreich. Stas spielte einen Pass auf Wohlberg, der direkt abzog und flach zwischen Kesslers Schoner zum 0:2 traf (26.). Der Schock bei den Füchsen saß tief, bis Stürmer Schmidt sie wieder aufweckte. Er spielte den Puck von hinter dem Tor Torwart Vosvrada an den Arm, von wo er zum 1:2 ins Tor sprang. Ein glücklicher Treffer und gleichzeitig ein Weckruf. Die Füchse stürmten fortan und erspielten sich wieder Chancen. Größtes Manko blieb das Überzahlspiel. Die Füchse ließen zwei weitere Gelegenheiten ungenutzt, waren zu verspielt, verpassten oft den Abschluss und scheiterten auch an Vosvrada.

Noch waren die Füchse im Spiel. Aber sie verpassten die Chance, nicht mehr hinterherrennen zu müssen. Zu Beginn des Schlussdrittels hatte Bruneteau eine Mega-Chance. Als er frei vor dem Tor auftauchte, war die rechte Ecke für einen Flachschuss völlig frei, aber er schoss Vosvrada in die Fanghand. Die Gäste blieben mit Kontern gefährlich, während die Füchse verbissen anrannten. Symptomatisch war die Szene, als Swinnen vor das Tor zog, die Scheibe liegenblieb, aber niemand da war, um sie über die Linie zu drücken. So kam es wie so oft in solchen Spielen. Bruneteau spielte einen Fehlpass, Bayreuth nutzte das zu einem Konter und Kolovary ließ Torwart Kessler aussteigen, erhöhte auf 1:3. Zwei Minuten später war das Spiel nach einem weiteren Konter der Gäste entschieden. Diesmal traf Marsall unter Kesslers Stockhand. Die Auszeit der Füchse brachte nichts, Svoboda und Swinnen scheiterten danach noch einmal. Kolozvary ließ nach einem Puckverlust von Warttig kurz vor Schluss Bruneteau und Kessler aussteigen und besorgte das 1:5, das keineswegs die Spielanteile widerspiegelte.

Am Sonntag geht es jetzt nach Bad Nauheim, das nach einem Sieg in Crimmitschau und dem Sprung auf den zehnten Platz neue Hoffnung geschöpft hat.

Statistik

Lausitzer Füchse – Bayreuth Tigers 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

0:1 Valentin Busch 7:12 (Überzahl, Assist: Robinson, S. Busch)

0:2 David Wohlberg 25:04 (Stas)

1:2 Marius Schmidt 31:52 (Fischer)

1:3 Ivan Kolozvary 52:32 (Geigenmüller, Stas)

1:4 Marcus Marsall 54:43 (Bartosch, Pavlu)

1:5 Ivan Kolozvary 58:52 (Stas, Robinson)

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Mücke, Bohac – Parkkonen, Ostwald – Fischer, Bruneteau

Sturm: Heyer, Götz, Palka – Svoboda, Hayes, Swinnen – Lüsch, Schmidt, Warttig

Bayreuth

Tor: Vosvrada

Verteidigung: Neher, Pavlu, Heider, Linden, Kasten, Potac, Mayer

Sturm: Marsall, Sebastian Busch, Geigenmüller, Robinson, Kolozvary, Bartosch, Wohlberg, Valentin Busch, Stas, Filin, Fröhlich

Schiedsrichter: Daniel Ratz

Strafen: Weißwasser 8, Bayreuth12

Zuschauer: 2 448

