Rückschlag für den Radeberger SV Das Team von Trainer Sebastian Hartmann kassiert die erste Heimschlappe der Saison gegen den SV Plauen-Oberlosa.

Handball-Sachsenliga Frauen. Am vorletzten Heimspieltag empfingen die Frauen vom Radeberger SV das Team vom SV Plauen-Oberlosa um Trainer David Woitke. Dass diese Partie schwer werden würde, war den Radebergerinnen bewusst, denn im Hinspiel waren die Vogtländerinnen klar überlegen. Nur durch die starke kämpferische Leistung konnte sich Radeberg im November 2016 den 29:28-Auswärtssieg sichern. Und diesmal konnten die Gäste völlig befreit aufspielen, da es für sie in der zu Ende gehenden Saison nur noch im Duell mit dem HC Leipzig III um den dritten Tabellenrang geht.

Nach der doch deutlichen 22:28-Heimniederlage meinte RSV-Trainer Sebastian Hartmann: „Heute hat Plauen absolut verdient gewonnen. Im Angriff waren wir zu statisch und unbeweglich. Dennoch spielen wir eine richtig geile Saison und wir werden diese auch geil beenden! Das weiß ich und da glaube ich an meine Mannschaft! Wir hatten als Spitzenreiter einen Patzer frei. Der ist heute passiert, mehr nicht. Trotz der Niederlage bin ich stolz auf meine Mannschaft, die erst ihr zweites schlechtes Spiel gezeigt hat.“

Dabei erwischten die Hausherrinnen einen sehr guten Start in die Partie. Ein 6:1-Lauf für den RSV führte nach sieben Minuten zu einer frühen Auszeit durch den Gäste-Trainer. Die zeigte Wirkung, denn Plauen-Oberlosa konnte in der 17. Minute zum 8:8 ausgleichen. Prompt folgte die Auszeit durch RSV-Trainer Hartmann. Doch auch danach nutzten die Gäste die Radeberger Fehler im Angriff und in der Abwehr gnadenlos aus. So ging es beim Stand von 15:12 für Plauen-Oberlosa in die Pause. Nach dem 21:19 für die Gäste in der 44. Minute lief bei Radeberg nichts mehr zusammen. (sma)

Sachsenpokalfinale am 29. April in Döbeln: Es wird wieder eine Busfahrt geben. Wer die Radeberger Frauen bei der Verteidigung des Pokals lautstark unterstützen möchte, kann sich bei Dominic Zerbst ( 0172 8405820) melden und einen Platz im Bus reservieren. Weitere Infos folgen auf der RSV-Homepage dominic.zerbst@googlemail.com

