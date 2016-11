Rückschlag bei Rettung der Süntelbuchen In diesem Jahr hat die Nachzüchtung der seltenen Buchen im Tharandter Wald nicht geklappt. Doch der Forstgarten gibt nicht auf.

Wenn diese seltenen Bäume an der Schneise 6 im Tharandter Wald sterben, sollen Ableger dafür sorgen, dass es auch weiterhin Süntelbuchen in diesem Wald gibt. © Karl-Ludwig Oberthür

Tharandt. Man muss von Kurort Hartha nur etwa 100 Meter in den Tharandter Wald hineinlaufen, um an der Schneise Sechs ein seltenes Naturwunder bestaunen zu können: die zwei Süntelbuchen. Dabei handelt es sich um eine relativ seltene Buchenmutation. Diese Bäume können nur etwa 150 bis 200 Jahre alt werden, denn sie sind aufgrund ihres krummen Wuchses anfälliger für Pilze und andere Bakterien.

Etwa 150 Jahre sind die zwei Buchen alt, die einst bei Kurort Hartha im Internationalen Phänologischen Garten gepflanzt wurden. Seit diesem Jahr setzt sich Gunter Baumann vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Kurort Hartha dafür ein, dass die Buchen gerettet werden. Dabei wird er vom Forstbotanischen Garten in Tharandt unterstützt (die SZ berichtete).

Die Fachleute haben im März Reiser, also kleine Zweiglein, von den Buchen geschnitten und versucht, im sogenannten Veredelungsverfahren neue Buchen zu züchten. Diese sollten sich dann bis zu 20 Jahre im Forstgarten entwickeln, ehe sie wieder in die freie Wildbahn entlassen werden könnten.

Auf Nachfrage hat Ulrich Pietzarka, der Kustos des Forstgartens, für dieses Jahr keine guten Nachrichten. „Die Nachzüchtung hat leider noch nicht geklappt. Nur ganz wenige Reiser sind überhaupt angewachsen, sodass die Qualität so schlecht war, dass wir sie nicht weiter kultiviert haben“, sagt er. Seine Fachleute denken, dass das an einer sehr schlechten Qualität der Unterlagen, also der Rotbuchen-Sprosse, auf denen die Süntelbuchen-Reiser anwachsen sollen, lag. „Die waren einfach nicht kräftig genug“, so Pietzarka. Deshalb hat der Forstgarten seit dem Sommer neue Unterlagen vorbereitet. Diese wurden frühzeitig getopft und sind über den Sommer gut eingewurzelt und weiter gewachsen. „An diesen kräftigeren Unterlagen werden wir im kommenden, sehr zeitigen Frühjahr, vor dem Laubaustrieb, einen nächsten Versuch starten. Wir geben auf keinem Fall auf.“

