Rücklichter abgebaut

Einbruch in Pension Sebnitz. Im Verlauf der vergangenen Wochen brachen Unbekannte in eine derzeit nicht betriebene Pension in Hinterhermsdorf ein. Sie hatten zunächst ein Fensterladen aufgebrochen und anschließend das Fenster eingeschlagen. So gelangten die Einbrecher auch in die Nebengebäude und durchsuchten diese. Einer ersten Einschätzung nach stahlen die Unbekannten Teile der Solaranlage und verschiedene Kleinteile. Bei der Absuche im Tatortumfeld konnte ein Teil der Gegenstände, zwei Schubkarren, ein Handwagen und zwei Benzinkanister, auf einem Waldweg in Richtung der Tschechischen Grenze aufgefunden werden. Derzeit ist von einem Diebstahlsschaden von rund 6.000 Euro auszugehen. Der Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro beziffert.

Rücklichter gestohlen Wilsdruff. Die Rückleuchten eines Lkw Volvo gerieten am Wochenende auf einem Parkplatz an der Sachsenallee in Kesselsdorf ins Visier von Dieben. Die Unbekannten bauten die Lichteinheiten fachgerecht aus und stahlen diese sowie ein Überbreitenschild. Der Schaden wurde auf rund 800 Euro beziffert.

Unfallzeugen gesucht Pirna. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte am Freitagvormittag zwischen 10 und 1.30 Uhr auf der Breite Straße einen roten Mercedes Sprinter, der gegenüber der Ausfahrt des Netto-Marktes stand. Dabei entstand an der vorderen linken Fahrzeugseite des Mercedes ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Schadensverursacher machen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Pirna oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

Auffahrunfall in einer Engstelle Bad Schandau. Am Sonntagnachmittag war der Fahrer (58) auf der B 172 zwischen Bad Schandau und Schmilka unterwegs. An einer Engstelle musste er verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der Fahrer (39) eines nachfolgenden Honda zu spät und fuhr auf den Opel auf. Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.