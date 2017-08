Rückkehrerin leitet die Schule in Nieder Seifersdorf Ines Krahl lebte in Bayern. Da las sie die Ausschreibung für den Direktorenposten. Nun lebt sie wieder in Horka.

Ines Krahl (rechts) ist die neue Leiterin der Grundschule in Nieder Seifersdorf. Sie löst damit nahtlos Elfi Koch ab, die die Schule 25 Jahre leitete. © André Schulze

Ines Krahl ist die Neue, die jetzt die Grundschule in Nieder Seifersdorf führt. Darüber ist Elfi Koch froh. Sie ist nach 25 Jahren Schulleitertätigkeit in Nieder Seifersdorf jetzt in ihrem Ruhestand. Elfi Koch ist froh, dass der nahtlose Wechsel vollzogen wurde, ohne dass ein amtierender Schulleiter bestimmt werden musste, der ihre Aufgaben vorübergehend übernimmt. Denn aus den eigenen Reihen der Lehrerschaft wollte sich kein Pädagoge den Hut aufsetzen und die Leitung übernehmen. „Es hat etwas Gutes, wenn jemand ganz Neues von außerhalb zu uns kommt“, ist Elfi Koch überzeugt.

Das ist mit Ines Krahl der Fall. Bisher hat die 40-Jährige an Schulen im Land Brandenburg und Bayern unterrichtet. Dabei waren nicht nur Grundschulen, sondern auch Förder- und Oberschulen, berichtet sie. Dass sie sich auf die ausgeschrieben Schulleiterstelle in Nieder Seifersdorf beworben hat, hängt auch mit dem Wunsch zusammen, wieder in die Heimat zurückzukehren. Sie stammt aus Horka und wohnt seit diesem Sommer wieder in dem Ort. „Es passte bei uns beiden beruflich, dass wir wieder zurückkehren konnten“, sagt die Lehrerin. Ihre drei Kinder gehen seit diesem Schuljahr in hiesige Schulen beziehungsweise den Kindergarten.

Gewiss ist es eine Umstellung nicht nur für sie, auch für ihre Kinder. In Bayern wird teilweise anders unterrichtet als das in Sachsen der Fall ist. Umgewöhnen müssen sich somit Schüler und Lehrerin. „Sachsen habe ich verlassen, da es für mich keine Anstellung gab und wenn, dann nur zu einer geringen Stundenanzahl“, erzählt sie. In Dresden hat sie Lehramt studiert und zählte zu der Generation ausgebildeter Lehrer, für die der Freistaat um die Jahrtausendwende keine Verwendung hatte, da die Grundschüler im Land fehlten. „Also habe ich 16 Jahre in Brandenburg und Bayern unterrichtet, um meinen Beruf ausüben zu können“, ergänzt sie.

Dass Sachsen damals die Ausbildung von Pädagogen zurückgefahren hat, rächt sich jetzt. Elfi Koch als bisherige Schulleiterin weiß, dass sie nicht die einzige Lehrerin ist, die in Rente gegangen ist. Drei Pädagogen folgen ihr in den nächsten Jahren. „Zwar haben wir zwei Kolleginnen, die aus der Elternzeit wiederkommen wollen, aber das Problem des Lehrernachwuchses bleibt“, sagt Elfi Koch. Wobei, und darauf ist sie stolz, konnte und kann der Unterricht in Nieder Seifersdorf mit den eigenen Lehrern abgesichert werden. Sogenannte Gastlehrer hat die Schule nicht beschäftigt. Insgesamt sind es elf Pädagogen, die 133 Grundschüler unterrichten.

Mit diesem Schuljahr reiht sich Ines Krahl mit ein. Sie gibt Mathematik und Kunst in der ersten und dritten Klasse. Damit hat sie mit ihrer Vorgängerin etwas gemeinsam: Auch Elfi Koch war Mathelehrerin. Jetzt hat sie sich eigentlich aus dem Schulalltag zurückgezogen und zieht es vor, ihre freie Zeit im Heimatort Nieder Seifersdorf zu genießen. Ganz lässt sie die Schule aber doch nicht los, wie sie sagt. „Wenn ich gebraucht werde, helfe ich gern aus, was bereits in einer Schule der Fall ist.“ Ihrer Nachfolgerin möchte sie, wenn es von ihr gewünscht ist, mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen. Denn heute Schulleiter zu sein, heißt in erster Linie, der Verwalter einer Schule zu sein. Die Absicherung des Unterrichts für alle sieben Klassen an der Schule steht dabei im Mittelpunkt.

Für Ines Krahl ist die Verwaltungsarbeit Neuland, bisher war sie nur als Lehrerin tätig. Daher wird sie sich auf diesem Gebiet weiterbilden. „Ich fühle mich hier gut aufgehoben und bin glücklich darüber, wie gut ausgestattet und organisiert die Schule in Nieder Seifersdorf ist“, sagt sie nach den ersten drei Wochen als Schulleiterin. Demnächst stehen die Wahlen zu den Elternvertretungen an. Für Ines Krahl die ›Möglichkeit, mit den Eltern in Kontakt zu kommen und sich ihnen vorzustellen.

Als neue Chefin will Ines Krahl an Bewährtem festhalten. Nieder Seifersdorf ist eine Schule im ländlichen Raum und die Entscheidungen werden sowieso im Lehrerkollegium getroffen. Hinzu kommt, dass die Grundschule nicht für sich allein steht. Im Nebengebäude ist der Hort untergebracht und ein Haus weiter ist der Kindergarten. Zwischen ihm und der Schule besteht schon seit Längerem ein Kooperationsvertrag. Schließlich gehen die meisten Kinder dann nur zwei Häuser weiter in die Schule. Und das ist Ines Krahls erste Aufgabe: Die Anmeldung der neuen Erstklässler für das kommende Schuljahr. Sie ist bereits im Gange.

Während für Nieder Seifersdorf die Schulleiterfrage beantwortet ist, warten die Oberschulen Kodersdorf und Niesky noch auf ihre neuen Chefs. Laut der Regionalstelle Bautzen der Sächsischen Bildungsagentur laufen für beide Schulen die Verfahren, sagt Amtssprecherin Angela Ruscher. In diesen haben die bisherigen Stellvertreter die Leitung übernommen. Ihnen ist bisher nicht bekannt, ob es neue Leiter geben wird, erfuhr SZ auf Nachfrage.

