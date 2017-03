Rückkehrer Hagemann zur Stelle Der Ex-Dynamo führt den BFV nach seiner Sperre mit zwei Toren zum Sieg in Plauen.

© dpa

Fußball-Oberliga. Der Bischofswerdaer bleibt im Titelrennen der Fußball-Oberliga am Ball. Beim VFC Plauen setzten sich die Schiebocker am Sonntag mit 3:1 (1:0) durch. Der Rückstand auf Spitzenreiter Germania Halberstadt beträgt weiterhin drei Zähler. Der BFV schob sich aber an Chemie Leipzig vorbei. Die Leutzscher kamen im Stadtderby nicht über ein 0:0 gegen Inter Leipzig hinaus.

Erik Schmidt musste auf Hannes Graf verzichten. Der Stürmer hatte sich im Heimspiel gegen Merseburg (5:0) eine Innenbandverletzung am Knie zugezogen. „Er wird uns bis zu sechs Wochen fehlen“, so die Hiobsbotschaft des BFV-Trainers. Graf ist der zweite Langzeitausfall nach Neuzugang Dominik Dolejsi, der sich nach einer ähnlichen Verletzung noch im Aufbautraining befindet.

Dafür stand Tom Hagemann nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder in der Startelf – und schoss die Schiebocker nach sieben Minuten in Führung. Das 1:0 für den BFV hatte bis zur Pause Bestand, wobei die Vogtländer kurz vor dem Halbzeitpfiff einen Foulelfmeter verschossen (42.). Nach dem Wechsel war es erneut Hagemann, der den Plauener Keeper Kallisch überwand (2:0/56.). Auch vom Anschlusstor der Gastgeber (Schumann /74.) ließen sich die Gäste nicht beirren. Robin Huth – in der Winterpause aus Neugersdorf gekommen – stellte in der 84. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. (js)

Der BFV spielte mit: Höhne – Meinel, Lenk, Schikora, Töppel (68. Klotke), Bachmann, Huth, Böttger (88. Gries), Merkel, Hagemann (75. Cellarius), Zille.

Ticket-Vorverkauf Sachsenpokal:

Für das Halbfinale zwischen dem BFV 08 und dem 1. FC Lokomotive Leipzig am 26. März um 14 Uhr können ab jetzt Karten im Vorverkauf bei folgenden Stellen erworben werden: Dynamo-Fan-Tankstelle in Dresden (Dohnaer Straße 280), in Bischofswerda beim REWE-Center Lo-Ge-Ze Lottoshop (Carl-Maria-von-Weber-Straße 1), in der BFV-Geschäftsstelle (Schmöllner Weg 2), bei der Esso-Tankstelle (Forsthausstraße 1) und beim ATeams - Reisen & Events in Schirgiswalde (Niedermarkt 1). VIP-Tickets gibt es ausschließlich in der BFV-Geschäftsstelle.

Die Karten kosten zehn Euro für Erwachsene beziehungsweise sechs Euro ermäßigt. VIP‘s zahlen 35 Euro.

