Rückkehrer: Erste Familie zieht um „Nestbau-Zentrale“ berät mehr als 60 Interessenten. Eine Familie ist zurück nach Grunau gekommen.

Mehr als 60 Interessenten haben sich seit Start des Pilotprojektes „Nestbau-Zentrale“ für die Rückkehr nach Mittelsachsen beraten lassen. Im Dezember konnte außerdem die erste Familie in ihrer ehemaligen Heimat Grunau, einem Stadtteil von Roßwein, begrüßt werden. Die Nestbau-Zentrale will Rückkehrer mit persönlicher Beratung unterstützen und begleiten. „Ob Fragen zu Kita-Plätzen, Arbeitsstellen oder Freizeitmöglichkeiten, die Mitarbeiter der Nestbau-Zentrale finden für alle Anliegen den passenden Ansprechpartner“, erklärte Kreissprecher André Kaiser. „Auch Bleibewillige und Zuzügler können die Beratung in Anspruch nehmen.“

Besonders interessieren sich die Rückkehrer für Arbeitsstellen und Wohnungsangebote im Landkreis. Aber auch die Förderung bei Hausbau und -sanierung spielt laut Kaiser eine große Rolle. Diese Anfragen würden zumeist aus der Veranstaltungsreihe „Ländliches Bauen“ resultieren, die im Vorjahr erstmals in Mittelsachsen stattfand. Daran hatten sich regionale Bau- und Handwerksbetriebe, die Wirtschaftsförderung des Kreises und die mittelsächsischen Regionalmanagements zur Dorferneuerung beteiligt. Besucher konnten bei Führungen in Beispielobjekten sehen, wie traditionelle Immobilien erhalten, saniert und genutzt werden können. Zusätzlich gab es Kontakt zu Firmen - vom Architekten bis Dachdecker. (FP/jwa)

