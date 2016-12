Rückkehrer-Büro läuft weiter

Abgewanderte, die in ihre alte Heimat Sächsische Schweiz zurückkehren wollen, haben auch in Zukunft einen Ansprechpartner. Die Arbeit des Rückkehrer- oder Kümmererbüros für die Region wird künftig unter dem Dach des Sebnitzer Rathauses fortgeführt. Sebnitz gliedert die Initiative in sein bestehendes Demografie-Projekt ein. Der Stadtrat hat dem Vorhaben vergangene Woche zugestimmt. Das unter dem Namen Baz-Initiative – die Abkürzung steht für Bleiben, Ansiedeln, Zurückkehren – gegründete Büro wird nun gemeinsam von den Kommunen Neustadt, Hohnstein, Stolpen und Sebnitz fortgeführt, da die bisherige Förderung über den Freistaat Sachsen ausläuft. Die Städte stellen im kommenden Jahr 13 300 Euro bereit. (SZ/dis)

