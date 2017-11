Rückkehrberatung für Flüchtlinge Die Caritas will Asylbewerber im Landkreis künftig gezielt zur Rückkehr in die Heimat beraten. Dafür gibt es teilweise auch Geld.

Für die freiwillige Rückkehr gibt es für Flüchtlinge Unterstützung. © dpa

Der Dresdner Caritas-Verband, der auch im Landkreis Flüchtlingssozialarbeiter beschäftigt, teilt mit, dass er künftig abgelehnte Asylbewerber gezielt zur Rückkehr ins Heimatland beraten will. „Die Zahl der geflüchteten Menschen in Deutschland wächst weiter an. Viele von ihnen haben keine Bleibeperspektive, ihnen droht die Abschiebung“, sagt Silke Maresch, die Leiterin der Caritas-Beratungsdienste in Pirna. „Mit unserem Beratungsangebot wollen wir den Menschen eine Rückkehr in Würde ermöglichen und sie bei der Entscheidung für einen Neuanfang in ihrer Heimat unterstützen“, so Maresch.

Zum Teil unterstützen Bund und Land Menschen, die Deutschland freiwillig verlassen, mit Geld. Wer etwa freiwillig nach Afghanistan, Marokko, Nigeria, den Iran und Irak oder die Ukraine zurückehrt, kann bis zu 2 000 Euro für Sachleistungen für die berufliche Existenzgründung beantragen. Wer kein Geld für seine Rückkehr hat, kann auch dafür Hilfe beantragen. Hilfe gibt es unter Umständen auch für den Neustart im Heimatland. Hier sind zwischen 300 und 500 Euro möglich. Ob Anträge auf finanzielle Unterstützung genehmigt werden, hängt immer vom Einzelfall und vom Stand des Asylverfahrens ab.

Ziel der Beratung sei es, sagt Silke Maresch, den Menschen Perspektiven in ihrem Heimatland aufzuzeigen, damit sie dort wieder Fuß fassen können. Auch werde geholfen, die Reise vorzubereiten und Reisedokumente wie zum Beispiel Pässe zu beschaffen. Es sei aber wichtig, sagt sie, dass die Hilfesuchenden die Rückkehrberatung freiwillig aufsuchen. Beraten werde unabhängig, ergebnisoffen und kostenfrei.

Die Caritas bietet ihre Beratung an drei Orten im Landkreis an. In Freital ist Anne Ditscherlein jeden Montag von 14-16 Uhr erreichbar unter 0173 5416515; in Pirna ist Jana Splitthoff dienstags von 10-12 Uhr erreichbar unter 0173 3133766; in Neustadt ist Birgit Dankert montags von 13-15 Uhr erreichbar unter 0174 1300758.

