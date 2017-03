Rückkehr zum Juwelier-Alltag Das überfallene Geschäft im Kempinski soll am Dienstag wieder öffnen. Chef Georg Leicht wünscht sich mehr Polizei.

Die Kolleginnen arbeiten schon wieder, allerdings noch hinter verschlossenen Türen. Sie räumen auf, putzen und bereiten die Wiedereröffnung vor. Am Dienstag soll das Juwelier-Geschäft „Leicht“ im Taschenbergpalais erstmals nach dem Überfall am vergangenen Mittwoch wieder Kunden empfangen. Das kündigte Geschäftsführer Georg Leicht an. „Wir haben einige Stunden lang ein Auswertungsgespräch geführt“, berichtet er von der Zeit nach dem bewaffneten Raubüberfall. „Die Mitarbeiterinnen machen einen Supereindruck. Sie haben das bemerkenswert weggesteckt.“

Die Beute, die die Einbrecher mitgenommen haben, ist mehr als 100 000 Euro wert. Genauer will sich Leicht nicht öffentlich festlegen. Die Räuber haben zehn Uhren aus Glashütte eingepackt, dazu „Schmuck aus dem mittleren Preisbereich, keine ganz außergewöhnlichen Stücke“, sagt Geschäftsführer Leicht. „Das ist eigentlich total atypisch, die Uhren richten sich an einen kleinen Sammlerkreis“, so der Juwelier weiter. Er glaubt, dass die Täter genau wussten, was sie tun. „Das sind ausgebuffte Profis“, ist Georg Leicht überzeugt.

Nun denkt er über zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für seinen Laden nach. „Wir haben jetzt vier Kameras im Geschäft und werden künftig vielleicht auch außen noch mit Kameras arbeiten.“ Außerdem wünscht er sich mehr Überwachung vor dem Geschäft, auf dem Theaterplatz, der Sophienstraße, rund ums Schloss und das Hotel. „Es ist ein Unding, dass so etwas im Einzugsbereich der Altstadt passieren kann“, stellt Leicht fest. Er sieht gleichermaßen die Polizei und die Privatwirtschaft gefordert. Sie könnten zusammen „ein kleines Netzwerk an Sicherheitsleuten“ installieren, das die Straßen und Plätze im historischen Zentrum künftig im Blick hat.

