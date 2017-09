Rückkehr nach Regensburg Während sich Aias Aosman auf ein Duell besonders freut, erklärt Patrick Wiegers seine neue Rolle bei Dynamo.

Sie sitzen alle in einem Boot: Im Trainingslager stärkten die Dynamo-Profis bei einer Paddeltour auf der Donau den Teamgedanken, am Wochenende spielen sie ganz in der Nähe gegen Jahn Regensburg. Mit dabei die Ex-Jahn-Profis Aias Aosman (r.) und Patrick Wiegers (2. v. r.). Aber nur einer von beiden kann spielen.

Er hofft, dass es keine Pfiffe gibt, sagt Aias Aosman – und grinst. Unmutsbekundungen von den Rängen muss der Mittelfeldspieler von Dynamo Dresden bei seiner Rückkehr nach Regensburg am Sonntag sicher nicht fürchten. Von 2013 bis 2015 hat er für den Verein gespielt, der nach Turnvater Friedrich Ludwig Jahn benannt wurde, in der 3. Liga 16 Tore erzielt. Auf dem Platz dürfte er dagegen einiges auszuhalten haben, besonders freut sich der 22-Jährige auf das Duell mit seinem Kumpel Andreas Geipl. „Wir haben uns früher im Training schon aggressiv bearbeitet“, sagt Aosman. Trainer Uwe Neuhaus, der bei der Pressekonferenz am Freitag neben ihm sitzt, stichelt: „Du weiß ja gar nicht, ob du spielst.“

Patrick Wiegers spielt definitiv nicht gegen seinen Ex-Klub. Das hat nicht einmal zuerst mit der hartnäckigen Oberschenkel-Prellung zu tun, an der er seit voriger Woche laboriert. Der Torwart ist nur noch die Nummer drei hinter Stammkeeper Marvin Schwäbe und dem aus der eigenen Jugend aufgerückten Markus Schubert. „Ich wusste, worauf ich mich einlasse“, sagt Wiegers. der seinen Vertrag im Mai trotzdem um drei Jahre verlängert hat. „Es ist eine ungewohnte Situation und nicht so, dass ich es einfach so schlucke“, räumt er ein.

Am Anfang hatte er noch gehofft, dass er den Bankplatz bekommt, der junge Nachrücker erst im Laufe der Saison herangeführt wird. Als der Trainer dann den Kader für das erste Spiel bekannt gab und sein Name fehlte, habe er damit zu kämpfen gehabt. „Aber dessen war ich mir vorher auch bewusst. Ich habe nicht gedacht, dass es mir nichts ausmachen würde.“ Warum aber hat er sich darauf eingelassen, und das nicht etwa mit 34, wenn das Karriereende naht. Wiegers ist 27 und eigentlich viel zu jung, um auf der Tribüne zu sitzen.

Er selbst sieht das differenzierter, will lieber früher an später denken. Schon einmal war er drauf und dran, seine Profi-Laufbahn aufzugeben. „Ich habe mich nie unter Druck gesetzt, mit Fußball auf Gedeih und Verderb mein Geld verdienen zu müssen“, erklärt er. Nach dem Abstieg mit Regensburg aus der zweiten Liga 2014 wollte er nicht die Reservistenrolle einnehmen, die ihm der neue Manager zugedacht hatte. Wiegers schlug das Angebot aus, meldete sich erst einmal arbeitslos.

Ein Glücksfall für Dynamo. Dadurch konnte er nämlich noch fünf Tage nach der offiziellen Transferzeit verpflichtet werden, als sich mit Markus Scholz der zweite Torwart die rechte Hand brach. Wiegers musste dann im Oktober einspringen, als auch Benjamin Kirsten verletzt ausfiel, hielt gegen Energie Cottbus kurz vor Schluss einen Elfmeter und den 1:0-Sieg fest. Von da an hatte er bei den Fans einen Stein im Brett. „Bei Dynamo habe ich immer noch – was ich Wahnsinn finde – ein sehr gutes Standing. Das kriege ich auch mit, sonst wäre ich ja blind und taub“, nennt er einen Grund für sein Bleiben.

Es ist einer von mehreren, einer ist privat: „Ich habe eine Freundin kennengelernt, eine Dresdnerin. Das spielt schon auch eine Rolle.“ Am schwersten wiegt jedoch die Perspektive, die ihm der Verein mit den drei Jahren bietet. Wiegers kann sich als Torwarttrainer bei den Junioren ausprobieren. „Ich versuche für mich herauszufinden, ob das etwas werden könnte für die Zukunft.“ Außerdem möchte er wieder ein Fernstudium beginnen, in Regensburg hatte er bereits mit Betriebswirtschaftslehre begonnen. Das setzt er jedoch nicht fort, probiert die technische Richtung aus. Bauingenieur oder Maschinenbau, die Bewerbungen laufen noch.

Geld reicht nicht bis zur Rente

„Klar, ich bekomme jetzt ein gutes Salär“, sagt er, aber: „Es wird nicht reichen, um bis zur Rente durchzukommen. Mir ist bewusst, dass ich etwas machen muss. Deshalb ist es mir extrem wichtig, mich so früh wie möglich auf diese Umstellung vorzubereiten und nicht erst mit 36 nach dem Karriereende zu überlegen: Was machst du jetzt?“ Bei einem anderen Klub hätte er möglicherweise eine bessere Chance, noch zu spielen. Aber er wollte keinen kurzfristigen Vertrag, abgesehen davon, dass er nirgends eine Stammplatzgarantie bekommen würde.

Den Anspruch, ins Tor zurückzukehren, gibt Wiegers nicht auf. „Natürlich, den Ehrgeiz habe ich, will jederzeit bereit sein“, sagt er. „Ich weiß, was Ralf Minge und der Trainer von mir halten. Sie wissen, was sie an mir haben, also dass ich immer Gewehr bei Fuß stehe, extrem mannschaftsdienlich bin, mein Ego nicht in den Vordergrund stelle. Ich denke schon, dass ich als Typ wichtig bin für die Mannschaft. Das gibt mir in der neuen Rolle ein gutes Gefühl, auch wenn es ungewohnt ist.“

Nach dem individuellen Training am Sonnabend darf er nach Regensburg fahren, seine Familie besuchen, die nur eine halbe Autostunde entfernt wohnt. Sogar seine Oma drückt Dynamo die Daumen. Früher war sie mit einem Jahn-Trikot im Stadion, um ihren Enkel anzufeuern, der ihr längst ein schwarz-gelbes geschenkt hat. „Vielleicht kommt sie diesmal neutral“, sagt Wiegers. „Trotzdem würden sich alle mit mir freuen, wenn wir gewinnen.“

Aosman will dafür alles geben, denn anders als Wiegers kann er gegen den Verein spielen, der seine erste Station als Profi war. Daran hat er nur positive Erinnerungen. „Ich konnte dort einen großen Schritt in meiner Entwicklung machen“, sagt er.

