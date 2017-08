Rückkehr nach Deutschland Eero Markkanen kommt viel herum. Bei Real Madrid wurde er aussortiert, bei Dynamo lief der Einstand unglücklich.

Der Hintergrund passt zu seinem Spitznamen. Seine Freunde nennen Eero Markkanen gerne Panzer. Am Donnerstag wurde er für die WM-Qualifikationsspiele der finnischen Auswahl berufen. © Robert Michael

Als das Gespräch auf den typischen Finnen kommt, muss Eero Markkanen schmunzeln. „Ja, wir sind ein zurückhaltendes Volk“, bestätigt er. „Aber ich bin nicht der ruhigste Finne, den es bei uns gibt.“ Zu einem Dampfplauderer dürfte Markkannen aber selbst dann nicht werden, wenn er sich erst einmal in Dresden eingelebt hat. Der Finne war erst Anfang August für den schwer am Knie verletzten Angreifer Pascal Testroet verpflichtet worden. Am Dienstag fehlte Markkanen beim Mannschaftsausflug, weil er noch seinen Umzug von Stockholm nach Dresden organisieren musste und dafür zwei Tage in die schwedische Hauptstadt flog.

Es braucht noch ein paar Tage, bis der 26-Jährige in der Stadt angekommen ist. Er dürfte froh darüber sein, dass seine Freundin Aino mit nach Dresden zieht. Auf dem Platz fiel Markkanen die Anpassung nach kurzer Zeit nicht schwer. „Ich habe eine gute Form“, findet der Stürmer. Im Gegensatz zum bosnischen Mittelfeldmann Haris Duljevic, der am selben Tag verpflichtet worden war, kam Markkanen nicht aus einer Sommerpause zu Dynamo. Bei seinem bisherigen Verein, dem schwedischen Erstligisten AIK Solna, läuft die Saison von April bis Ende November, auch wenn er zuletzt nicht mehr zum Kader gehörte.

Es war also keine Frage der Fitness, wann er erstmals für Dynamo auflaufen würde. Ausgerechnet bei der 0:4-Niederlage gegen Sandhausen stand Markkanen das erste Mal auf länger dem Platz, in der 57. Minute war er am Samstag eingewechselt worden. „Ich bin froh, dass ich mein Debüt im Stadion vor den Fans feiern durfte. Die Atmosphäre war super“, meint er, „aber das Ergebnis schlecht.“ Vor seiner Verpflichtung wusste Markkanen über seinen neuen Verein vor allem, „dass es hier sehr viele Fans gibt“. Und natürlich hatte er gehört, dass Nationalmannschaftskollege Tim Väyrynen bis zum vergangenen Januar bei Dynamo gespielt hatte.

Selbst wenn Markkanen ein wenig verschlossen wirkt, offen für Neues war er immer. Das hat auch familiäre Gründe. Seit er auf der Welt ist, tingelt die Familie umher. Vater Pekka war Profi-Basketballer, sie lebten in Spanien, Ungarn, Frankreich und auch in Deutschland. Erinnerungen an die Zeit in Bamberg hat er jedoch so gut wie keine. Damals war Eero erst drei Jahre alt, aber soll laut Erzählungen seiner Eltern schon etwas Deutsch gesprochen haben. Für ihn ist es heute eine fremde Sprache. Bislang verständigt er sich auf Englisch, doch zwei- bis dreimal wöchentlich geht er zum Deutschunterricht.

Bruder spielt in der NBA

Markkanen ist mit einen 26 schon ein kleiner Weltenbummler. Ein Basketballer wie seine Eltern und die Geschwister wollte er nicht werden. Mit 1,97 Metern ist er der Größte bei Dynamo, aber der Kleinste in der Familie. Bruder Miikka, 2,07 Meter groß, spielt in einem niederklassigen Team in Finnland. Und der Jüngste, der 20-jährige Lauri, hat mit seinen 2,13 Metern sogar den Sprung in die NBA zu den Chicago Bulls geschafft. „Ich hätte sicher auch Basketballer werden können, aber meine Freunde haben alle Fußball gespielt.“

Weil er schon immer größer war als andere Fußballer, fiel Markkanen mit seiner Kopfball- und Zweikampfstärke auf. Doch zuletzt schien seine Karriere in eine kleine Sackgasse geraten zu sein. 2,3 Millionen Euro soll Real Madrid 2014 für den Stürmer an AIK Stockholm bezahlt haben, er kam in der zweiten Mannschaft jedoch nur zehnmal zum Einsatz, erzielte zwei Tore. Der Abschied nach nur einer Saison hatte einen Beigeschmack. Angeblich war er wegen 18 Kilo Übergewicht aussortiert worden. „So war es nicht“, behauptet er. „Ich glaube, man hat damals nur einen Grund gesucht, um mich loszuwerden.“ Markkanen reagierte ironisch über die sozialen Medien, er twitterte ein offensichtlich bearbeitetes Foto, auf dem er mit einem völlig aufgedunsenen Gesicht zu sehen ist.

Fast hundert Kilo bringt er jetzt auf die Waage. Ein Gewichtsproblem dürfte er bei seiner Körpergröße nicht haben. Seine mächtige Statur brachte ihn höchstens mal den Spitznamen „Panzer“ ein.

In Dresden will Markkanen aber nicht mit seiner Größe, sondern mit Toren auffallen. Die Konkurrenzsituation dürfte sich für ihn weiter verschärfen, wenn Dynamo einen dritten Stürmer verpflichtet. Er nimmt die Situation gelassen: „Das ist eben Fußball, man muss immer versuchen, für seinen Platz zu kämpfen.“

