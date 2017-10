Rückkehr nach 365 Tagen Eva Hodanova feiert ein Jahr nach ihrem Knieunfall ein starkes Comeback – und mit dem Dresdner SC einen 3:0-Sieg.

2 604 Zuschauer im Rücken. Für Eva Hodanova ist das erste Saisonspiel in der Margon-Arena ein spezielles. Die Nervosität ist der Tschechin aber nicht anzumerken. © Matthias Rietschel

Das erste Heimspiel in der Saison ist immer etwas Besonderes, die Aufregung extrem groß. Für eine Volleyballerin vom Dresdner SC hat diese Partie am Sonntag gegen den USC Münster eine noch größere Bedeutung. Der Auftakt in der Margon-Arena fällt ausgerechnet auf den 22. Oktober. An diesem Tag vor einem Jahr hatte sich Eva Hodanova in ihrem ersten Spiel für den DSC – damals gegen Suhl – das linke Knie so schwer verletzt, dass für die Tschechin die Saison mit Kreuzband- und Meniskusriss beendet war. „Die Sache hat in meinem Kopf eine Rolle gespielt, auch wenn ich keine Angst hatte, dass wieder was passiert“, erzählt sie: „Doch ein mulmiges Gefühl war es schon.“

Auch Alexander Waibl hatte das spezielle Datum im Kopf, aber mit seiner Angreiferin im Vorfeld bewusst nicht darüber gesprochen, um daraus nicht noch ein größeres Thema zu machen. Dennoch stand für den Trainer fest, dass er Hodanova von Beginn an spielen lässt – und sie zahlte das Vertrauen beim souveränen 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) zurück. „Evi war heute ein Riese“, sagt Waibl. Nachdem die 23-Jährige vor einer Woche bei der Niederlage in Potsdam geschwächt von einem Infekt ihr Potenzial noch nicht abrufen konnte, zeigte sie gegen Münster, warum man sie beim DSC verpflichtet hat – und das gleich für zwei Jahre. „Wir haben Evi nicht als spektakulären Killer geholt, sondern weil sie der Mannschaft Stabilität gibt – und das hat sie gemacht mit ihrer ruhigen Art“, erklärt Waibl. Obwohl sich der Gegner lange auf sie eingeschossen hatte, habe sie ihr Ding super gemacht – auch im Angriff. Zusammen mit Katharina Schwabe und Libero Myrthe Schoot überzeugt das Trio in der Annahme. Kein einziger Fehler steht im Protokoll. „Für mich sind immer die ersten Bälle wichtig. Ich bin froh, wie es gelaufen ist und das wir gewonnen haben“, meint Hodanova. „Nachdem ich eine Saison am Rand stehen musste, habe ich einfach viel Spaß, wieder zu spielen.“

Ein schwieriges Jahr liegt hinter der Nationalspielerin. Hodanova war gerade erst neu im Team, als die Verletzung passierte – und sie monatelang ohne ihre Mannschaftskolleginnen am Comeback schuftete. Bis zu fünf Stunden Rehatraining standen in den ersten Monaten täglich auf dem Programm. „Manchmal haben mich die Leute gefragt, wie ich so viele Stunden an meinem Knie arbeiten kann. Aber nach einer Weile gewöhnt man sich daran. Es hat mir sogar immer mehr Spaß gemacht“, erzählt sie im Saison-Magazin. Der Weg zurück aufs Spielfeld war lang – und besonders schwer, als sich nach der Saison alle Spielerinnen aus Dresden in den Urlaub verabschiedeten. Sie pendelte weiter zwischen Athletiktraining und Physiotherapie. „Es war hart, den Volleyball liegen zu lassen. Ich habe die Wettkämpfe und das Team sehr vermisst.“ Sie nutzte die Zeit aber auch, um Neues auszuprobieren, und nahm in ihrer Heimat an einem Jedermann-Triathlon teil. „Ich habe dafür nicht extra trainiert, aber es hat Spaß gemacht.“

Hodanova, die mittlerweile sehr gut Deutsch spricht, war froh, als die Vorbereitung in Dresden startete und sie endlich wieder mit dem Team trainieren konnte. Manchmal zwickt das Knie noch. Einen Schreckmoment erlebte sie am Freitag, als sie im Training unglücklich aufkam. „Da spürte sie im Knie einen Schmerz wie schon seit zwei Monaten nicht mehr. Aber zum Glück war es am nächsten Tag wieder okay“, sagt Waibl. Denn er weiß, eine weitere Verletzung einer Außenangreiferin wäre zum jetzigen Zeitpunkt fatal.

