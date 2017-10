Rückkehr mit großem Orchester Maria Thiele ist in Roßwein aufgewachsen, hat in der Kirchgemeinde musiziert. Jetzt leitet sie einen Verein. Der gibt ein Konzert in Roßweins Kirche.

Maria Thiele musiziert mit einem Orchester in ihrer Heimatstadt. © privat

Lampenfieber, welcher Künstler kennt das nicht. Bei Maria Thiele aus Dresden ist am Sonnabend vielleicht noch ein wenig mehr Herzklopfen dabei, wenn sie auf ihrer Oboe als Mitglied des Mozart-Vereins zu Dresden in der Roßweiner Kirche steht und Klassiker aus drei Ländern zu Gehör bringt. Denn die 48-Jährige ist in Roßwein aufgewachsen, hat eine Zeit lang neben dem jetzigen Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) die Schulbank gedrückt und in der Kirchgemeinde musiziert. „Ich freue mich auf das Konzert“, sagt die ehemalige Roßweinerin. „Immerhin bestehen gute Chancen, dass ich auch mal jemanden in den Zuschauerreihen kenne“, begründet sie.

Nach ihrer Ausbildung ist Maria Thiele 1987 von Roßwein weggezogen. Kontakt zu ehemaligen Mitschülern oder anderen Freuden hat sie kaum noch. Von Roßwein sieht und hört sie hauptsächlich etwas über ihre Mutter Christine, die in der Mühlstraße wohnt. Doch das könnte sich ändern. Nach verschiedenen Stationen ist die 48-Jährige vor ein paar Jahren wieder nach Sachsen gezogen, genau nach Dresden. Dort arbeitet sie nach einer weiteren Ausbildung als Krankenschwester in der ambulanten Pflege.

Das Flötenspiel hat die frühere Roßweinerin schon in der Kindheit gelernt. Als ihre eigenen Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, setzte sie sich noch einmal hin. „Ich wollte gern ein richtiges Orchesterinstrument spielen“, erzählt Maria Thiele. Sie entschied sich für die Oboe. Damit ist sie seit vier Jahren Teil des Orchesters des Mozart-Vereins, seit anderthalb Jahren ist sie dessen Vorsitzende. Auf die Idee, ein Herbstkonzert in Roßwein zu gestalten, ist die 48-Jährige selbst gekommen. Für je zwei Konzerte proben die Orchestermitglieder. Das zweite in diesem Herbst gestalten sie am 22. Oktober im Kanonenhof der Brühlschen Terrassen in Dresden.

Weil ihre alte und ihre neue Heimat nicht mehr soweit auseinander liegen, könnte sich Maria Thiele vorstellen, an einem der nächsten Schul- und Heimatfeste in die Stadt zu kommen und dann vielleicht ehemalige Mitschüler wiederzutreffen. Auf einige bekannte Gesichter hofft sie auch bei dem Konzert am Sonnabend. Unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Christian Thiele bringen die Orchestermitglieder drei Klassiker aus drei Ländern zu Gehör: die Ouvertüre zur Oper „Giannina e Bernardone“ von Domenico Cimarosa aus Italien, Joseph Haydns Konzert für Violoncello und Orchester D-Dur (Österreich) und die spanische Sinfonia a gran orquestra D-Dur von Juan Crisóstomo. Als Solist ist Friedrich Thiele (Jahrgang 1996) am Violoncello zu erleben.

Veranstaltungstipp: Herbstkonzert des Mozart-Vereins zu Dresden am 21. Oktober, 17 Uhr, Kirche Roßwein

