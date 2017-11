Rückkehr ins ehrwürdige Nest Im Lindenhof wird wieder gegackert: Am Wochenende fanden mit den Waldheimer Geflügelzüchtern Traditionsgäste den Weg zurück in den Saal.

Zur Geflügelausstellung hatte Ausstellungsleiter Heiner Voß (links), hier mit Marvin (3), in den Waldheimer Lindenhof geladen. Reinhart Hübner präsentierte unter anderen einen Brahma-Hahn. „Das ist die größte Hühnerrasse der Welt“, erklärte er. © Dietmar Thomas

Waldheim/Ostrau. Wir schreiben das Jahr 1903. Der vor drei Jahren gegründete Rassegeflügel Zuchtverein Waldheim lädt zu seiner ersten Geflügelschau. Als Ausrichtungsstätte hält hierfür der allseits bekannte Lindenhof in Waldheim her. Zwischen den Engelsstatuen und Prunkbalkonen reihen sich in Käfigen stolze Tauben mit strammer Brust, Hühner gackern und Hähne lassen eitel ein „Kikeriki“ nach dem Anderen durch den edlen Saal schallen. Welch ein Schauspiel.

2017. Im Lindenhof ist es kühl. Das Gebäude ist seit Jahren ohne funktionierende Heizung. Der Prunk, die Engel, die Balkone – das Alles ist noch da. Zwischen die Engel haben sich einige Graffiti – künstlerisch mal mehr, mal weniger anspruchsvoll – gesellt. Bei professioneller gestalteten Schmierereien könnte das einen gar nicht mal so uninteressanten Kontrast darstellen. Vielleicht ja eine Idee für den neuen Besitzer des Hauses – Thomas Ondrusek, der mit seiner Frau Amutuhaire ein Kunstzentrum im Lindenhof errichten will. Jedenfalls sind umfangreiche Sanierungen bereits im Gange – und die Schilder am Eingang deuten auch schon darauf hin, was hier einmal entstehen soll: Ein interkulturelles Zentrum, das zudem Tanz-, Schlagzeug- und Schauspielunterricht anbietet.

Doch was auch immer passieren wird in den altehrwürdigen Räumlichkeiten, dass dem Lindenhof wieder Leben eingehaucht wird, ist an diesem Sonnabend bereits besonders exemplarisch zu sehen: Die Geflügelzüchter sind zurück. Und mit ihnen Hunderte Tiere. „Es ist natürlich super, dass uns der Lindenhof zur Verfügung gestellt wurde“, sagt Stefan Voß. Er ist der Sohn des Veranstalters Hans-Dieter Voß, der bei den Zwerghühnern und den Tauben den ersten Platz unter den teilnehmenden Züchtern belegt. 353 Tiere standen zur Bewertung, sieben von ihnen erhielten die Bestnote „vorzüglich“.

Ein besonderer Höhepunkt der Geflügelschau, die im letzten Jahr aufgrund der Vogelgrippe aussetzen musste, stellen die Brahma-Hühner des Waldheimer Züchters Reinhardt Hübner dar. Ohnehin sind sie eine der größten Hühnerrassen der Welt – doch Hübner züchtete innerhalb von sechs Jahren einen neuen Farbschlag heraus: birkenfarbig. Spruchreif sei das allerdings noch nicht, sagt Hans-Dieter Voß. „Denn der Farbschlag muss erst noch nächste Woche in Leipzig anerkannt werden.“ Darauf hoffen die Waldheimer Geflügelzüchter ebenso, wie auf den Verbleib ihrer jährlichen Schau im Lindenhof: „Wir sind damit sehr gut gefahren. Es kamen auch mehr Besucher“, sagt Hans-Dieter Voß.

Am Wochenende durften nicht nur die Geflügelfreunde endlich wieder ihre Tiere zeigen. In Ostrau kamen die Kaninchenzüchter zusammen und präsentierten ihre Erfolge bei der Jahnatalschau.

