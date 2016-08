Rückhaltebecken wird doch gefördert Mit dem Zuschuss soll noch in diesem Jahr gebaut werden. Das Becken soll einem 200-jährlichen Hochwasser standhalten.

Das Blatt hat sich gewendet. Vor knapp drei Monaten sah es noch so aus, als ob die Stadt Döbeln das kleine Hochwasserschutzbecken im Pommlitzgrund komplett aus eigener Tasche bezahlen müsste. Jetzt liegt der Kommune doch ein positiver Förderbescheid vor. Die Landesdirektion Chemnitz hat zugestimmt, dass die Stadt übrig gebliebenes Fördergeld aus dem Sanierungsgebiet Oschatzer Straße für das Projekt einsetzen kann. „Ohne Unterstützung des Sächsischen Umweltministeriums hätten wir das Geld nicht bekommen“, meint Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU). Nun muss die Stadt von den Gesamtkosten in Höhe von rund 80 000 Euro nur noch 30 000 Euro selbst aufbringen.

Derzeit wird in der Verwaltung die Ausschreibung für die Errichtung des Staubeckens vorbereitet. „Im Oktober soll der Bauauftrag vergeben werden. Ab Mitte November kann gebaut werden“, erklärt Baudezernent Thomas Hanns. Noch in diesem Jahr wird mit der Fertigstellung gerechnet. Bei Frost zu bauen, sei in diesem Fall kein Problem. Das Bauwerk hat eine Länge von 21 Metern und eine Höhe von 7,50 Metern. Kurzzeitig kann es rund 1,3 Millionen Liter Wasser zurückhalten, die dann dosiert über eine Öffnung in den Amselgrundbach entlassen werden. Für den Bau will die Stadt sogenannte Spundwände bis zu zehn Meter tief in den Untergrund treiben lassen, um die nötige Standsicherheit zu erhalten. „Die Statik des Bauwerks muss einem 200-jährlichen Hochwasser standhalten“, so Hanns.

Die Stadt Döbeln hatte sich schon vor Jahren zum Bau des Rückhaltebeckens entschlossen, weil sich das unscheinbare Rinnsal im Pommlitzgrund immer wieder in einen reißenden Strom verwandelt hatte, wenn Starkniederschläge über den umliegenden Feldern niedergingen. Von den Wassermassen wurde vor allem die Dresdner Straße überschwemmt. In den Jahren 2013 und 2014 war das mehrfach der Fall. Das Rückhaltebecken soll nun zumindest einen Teil des ankommenden Wassers auffangen. (mit jh)

zur Startseite