Rückersdorfer schnüren die Wanderschuhe Vom Steinbruch zu den Vogelhäusern und zur Grünen Tanne. Der Rückersdorfer Sportverein zeigt die schöne Landschaft rund um den Neustädter Ortsteil.

Neustadt. Der Sportverein Rückersdorf will mit einer geführten Wanderung auf die schöne Landschaft rund um den Neustädter Ortsteil aufmerksam machen. Die offene Vereinswanderung startet am 11. Juni um 10 Uhr am Gemeindehaus Rückersdorf. Vom Dorfplatz aus führt die Tour zunächst in Richtung Oberottendorf. Erstes Ziel ist der Steinbruch. Vor Ort wollen die Wanderer eine kleine Rast einlegen und sich aus dem Rucksack verpflegen. Danach kann die Gruppe an einer Führung durch das Steinbruchgelände teilnehmen.

Anschließend läuft die Wandergruppe zu den Vogelhäusern in Putzkau und weiter bis zum Gasthaus „Grüne Tanne“, wo die nächste Rastmöglichkeit wartet. Wer noch Kraftreserven hat, kann von hier aus zu Fuß durch den Wald und über die alte Ottendorfer Straße zurück nach Rückersdorf lauten. Ansonsten hat der Sportverein ab der „Grünen Tanne“ einen Shuttle-Verkehr nach Rückersdorf eingerichtet. (SZ)

Informationen zur Wanderung bei Heike Schreiner und Birgit Grohmann vom Sportverein unter der Telefonnummer 0359605905 oder -505825. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

