Rückendeckung fürs Ferien-Resort Der Niederländer Henry de Jong sei für seine Kommune so etwas wie ein Wirtschaftsförderer, sagt der Bürgermeister.

Henry de Jong hat große Pläne für das Schloß Tiefenau. © SZ-Archiv/Schroeter

Der Wülknitzer Bürgermeister Hannes Clauß (parteilos) hat sich klar hinter das Vorhaben des Niederländers Henry de Jong in Tiefenau gestellt. Mit seinen Bemühungen für das geplante Ferien-Resort nehme de Jong der Kommune viel Arbeit ab, unterstrich der Gemeindechef. „Die mit so viel Historie beladenen, aber verfallenden Bauten sind ein Problem für die Kommune“, so Clauß mit Blick auf das frühere Schloss und Rittergut. Zu diesem gehört unter anderem der barocke Rosengarten samt Pavillons. Einige der Gebäude sind eingefallen, andere stark sanierungsbedürftig.

Geldgeber sind andere

Als Kommune habe man die Wahl, sich entweder selbst um den Erhalt des Ensembles zu kümmern oder das einem seriösen Dritten zu überlassen, der das übernehme, so Hannes Clauß. In Henry de Jong sehe er jemanden, dem die Gemeinde vertrauen könne, bekräftigt der Bürgermeister.

In diesem Zusammenhang rückt Clauß auch die Rolle des Holländers in ein anderes Licht. Ihn als Investor zu bezeichnen, wie es vielfach passiere, sei nicht ganz richtig. „Er ist nicht derjenige mit dem Geld“, so der Wülknitzer Gemeindechef. De Jong sei als Projektentwickler zu verstehen, bei dem die Fäden für das Vorhaben zusammenlaufen. Die Investoren – also die Geldgeber – müsse de Jong für das Projekt gewinnen. Das sei wiederum schwierig, da es bis jetzt Baurecht für das Millionen-Vorhaben gebe.

Das Baurecht will der Projektentwickler demnächst mit seinen veränderten Ferienpark-Plänen erhalten. Diese hatte er im August öffentlich vorgestellt. (ewe)

zur Startseite