Rudolf Mai wird 80 Der Friseurmeister war 15 Jahre lang Vize-Oberbürgermeister von Sebnitz. Dabei wollte er anfangs nicht in die Politik.

Rudolf Mai hat am 27. Dezember Grund zum Feiern.Archivfoto: Frank Baldauf

Ein Amt hatte er nach eigener Aussage nie angestrebt und trotzdem war Rudolf Mai lange Jahre in der Kommunalpolitik seiner Heimatstadt Sebnitz aktiv. 1990 schlugen seine Parteifreunde den CDU-Mann für den Stadtrat vor. Nach anfänglichem Zögern kandidierte er – und wurde gewählt. Während seiner Amtszeit galt er als der Finanzexperte im Stadtrat. 1994 wählten ihn die Räte zum Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Dieses Amt hatte er 15 Jahre lang inne, bevor er sich in den politischen Ruhestand verabschiedete.

Seine ersten Kindheitsjahre hat der 1936 Geborene in Dolni Poustevna verbracht. 1945 kam die Familie nach Sebnitz, wo Mai später eine Friseurlehre begann und damit einer langen Familientradition folgte. Als junger Friseurmeister übernahm er den Salon auf der Hertigswalder Straße, den er 40 Jahre lang führte und 1998 an seinen Sohn übergab. Am 27. Dezember feiert der mehrfache Großvater und Urgroßvater seinen 80. Geburtstag. (SZ)

