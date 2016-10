Rudern, bis der Bagger kommt Der Bau der neuen Halle des SSV Planeta ist genehmigt. Jetzt werden Räume fürs Unterstellen der Boote gesucht.

Trainer Conrad Albrecht (rechts) vom SSV Planeta Radebeul, Abteilung Rudern, packt mit an, um ein Boot in Richtung Wasser zu tragen. Diese benötigen in nächster Zeit neue Unterstellmöglichkeiten. Den Startschuss für den Hallenneubau sehnen die Vereinsmitglieder trotz logistischer Herausforderungen herbei. © Arvid Müller

Ob bei strahlendem Sonnenschein oder bei Wind und Wetter – die Sportler des SSV Planeta Radebeul hieven ihre Boote immer wieder begeistert in die Elbe, um zu rudern. Das vergangene Feiertags-Wochenende bildete da keine Ausnahme. „Es gibt bei uns einen Stamm von sechs bis acht Wanderruderern, der sich jeden Sonntag um 10 Uhr trifft und verteilt auf zwei Boote trainiert. Außerdem hat es sich so eingebürgert, dass am 3. Oktober auch ehemalige Mitglieder vorbeikommen, die nicht mehr in der Gegend wohnen. Gemeinsam wird dann gegrillt und natürlich gerudert“, sagt der Abteilungsleiter Rudern des SSV Planeta Radebeul, Uwe Keller (56).

Angesichts der Idylle am Bootshaus in Altkötzschenbroda fällt es schwer, sich vorzustellen, dass auf dem Vereinsgelände schon in einigen Monaten die Bagger rollen werden, um in einem ersten Schritt die vom Hochwasser 2013 in der Statik stark geschädigte Bootshalle aus den 1970er Jahren abzureißen. Anschließend wird neu gebaut. „Der Bauantrag ist vor zwei Wochen genehmigt worden. Die genauen Informationen, bis wann alles leer geräumt werden muss, bekommen wir noch“, so Keller.

Die Hände in den Schoß legen können die SSV-Ruderer, die erst kürzlich zwei Sachsenmeistertitel errungen haben, bis dahin trotzdem nicht. „Wir sind bereits auf der Suche nach Unterstellmöglichkeiten für die Boote und haben schon Angebote von einem Bauern bei Meißen und Grundstücksbesitzern in Radebeul erhalten“, sagt Keller. Alles in allem 80 Boote müssen weggebracht werden, damit Baufreiheit herrscht. Dabei ist es wichtig, dass sie nicht nur trocken, sondern auch diebstahlssicher abgestellt werden. Denn die Boote aus Carbon sind wertvoll. Mit etwa 17 000 Euro kostet beispielsweise ein Ruder-Vierer so viel wie ein Kleinwagen. „Einige Angebote bewegen sich im Bereich von 2,50 Euro pro Quadratmeter, zahlen können wir aber maximal einen Euro“, sagt der Ruderchef, der sich über weitere Offerten freut.

Obwohl der Verein während der Bauarbeiten in einem Zelt auf der Wiese nur 30 Boote für den Trainingsbetrieb vor Ort behalten kann und auch das Zusatzgeschäft durch die Vermietung von zwölf Stellplätzen an Camper in dieser Zeit wegfällt, sehnen die 250 Vereinsmitglieder, zu denen neben 130 Ruderern auch Kanuten und Segler gehören, den Startschuss herbei.

Dankbar sind sie inmitten der Aufbruchstimmung vor allem Radebeuls Zweitem Bürgermeister Winfried Lehmann (CDU). „Seitdem Herr Lehmann sich um den Neubau kümmert, haben wir einen direkten Ansprechpartner, und es geht voran“, sagt Keller.

Ursprünglich war bei der Beantragung der Flutgelder bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) einiges schief gelaufen (SZ berichtete). Zunächst hatte nämlich die Stadt fälschlicherweise die Gelder beantragt, musste sich dann aber von der SAB sagen lassen, dass dazu nur der Verein als Mieter berechtigt sei. Zudem kam heraus, dass von den aufgerechneten 1,9 Millionen Euro nur etwa 1,1 Millionen Euro von der Bank anerkannt werden. Und das auch nur, wenn die Stadt 20 Prozent hinzu gibt.

Weil die städtischen Mittel begrenzt sind, wurde das Projekt im April kurzerhand in zwei Etappen unterteilt. Im ersten Abschnitt werden die Fundamente und die Bootshalle aus Beton auf einer Grundfläche von 736 Quadratmetern gebaut. Zusätzlich soll außerdem die ebenfalls hochwassergeschädigte Holzdecke des historischen Bootshauses durch eine Betondecke ersetzt werden, damit der Saal wieder vermietet werden kann – wichtig für die Existenz des Vereins.

1,43 Millionen Euro werden für diese Arbeiten benötigt – das SAB-Fördergeld von 900 000 Euro, die Versicherungssumme, die der Verein nach dem Hochwasser erhalten hat, ein Zuschuss der Stadt sowie Geld aus der Sportförderung des Bundes.

Das Dach der neuen Halle soll so vorbereitet werden, dass in einem zweiten Bauabschnitt darauf Toiletten, Duschen, Kraftraum und Werkstattanbau errichtet werden können. Dafür wären weitere 650 000 Euro von der Stadt nötig, die ebenfalls mithilfe der Sportförderung des Bundes aufgetrieben werden sollen.

„Unser Verein feiert 2019 100-jähriges Bestehen. Wenn wir beide Bauabschnitte bis dahin schaffen könnten, wäre das eine schöne Sache“, so Keller.

