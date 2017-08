Ruckzuck am Berzdorfer See Mit der am Dienstag eingeweihten Rettungswache in Görlitz-Weinhübel verkürzen sich Einsatzwege im Süden deutlich.

Die geladenen Gäste am Mittag, die Bevölkerung am Nachmittag: Die neue Rettungswache in Weinhübel wurde gestern offiziell eingeweiht und konnte danach gleich bei einem Tag der offenen Tür in Augenschein genommen werden. © pawel sosnowski/80studio.net

Möge sie nicht so oft gebraucht werden. Das gab Landrat Bernd Lange der neuen Rettungswache mit auf den Weg. Jeder der anwesenden Gäste wusste, wie es gemeint war. Natürlich werden weder die Rettungskräfte des ASB noch die Fahrzeuge, die in dem Neubau auf der Leschwitzer Straße untergebracht sind, eine ruhige Kugel schieben. Ganz im Gegenteil.

Der 1,6 Millionen Euro teure Bau war mehr als nötig. „Wir schaffen es von einem Standort aus nicht mehr“, räumte Lange ein. Dieser eine auf der Reichertstraße hat zum Einen nicht nur viel zu lange Anfahrtswege, wenn es etwa in Weinhübel, Hagenwerder, Leuba, Ostritz oder am Berzdorfer See Notfälle gibt. Immerhin müssen gesetzliche Fristen eingehalten werden, die sogenannten Hilfsfristen. Zum Anderen ist der Standort Reichertstraße auch selbst schon in die Jahre gekommen und obendrein recht klein.

Groß ist deswegen die Freude über die guten Arbeitsbedingungen für ASBler im Neubau. „Für uns ist das toll“, freute sich Andreas Wünsche, Rettungschef beim ASB. Der Sanitärbereich, die Aufenthaltsräume, Notarztzimmer, KFZ- und Sauerstofflager, Desinfektions- und Haustechnikräume – alles vom modernsten. Bis hin zur Waschmöglichkeit für die Fahrzeuge. In der Reichertstraße muss das draußen erledigt werden – inklusive Kunsteisbahn im Winter. „Wir haben ein rollendes System. Das heißt, jeder Mitarbeiter wird auch in den Genuss kommen, hier Dienst zu haben“, so Andreas Wünsche. Rund um die Uhr wird die Wache besetzt sein.

Für die Noteinsätze steht ein Rettungswagen parat, plus zwei Mann, die für diesen bestimmt sind. Außerdem zehn Leute, die die Krankentransportwagen besetzen. Freilich heißt das nicht, dass es mit der neuen Rettungswache auch sechs neue Fahrzeuge gab. Die Flotte, die bislang in der Reichertstraße stand, wird vielmehr auf die beiden Standorte aufgeteilt.

Landrat Bernd Lange hat mit dem neuen Gebäude ein Versprechen eingelöst. Persönlich hatte er im vergangenen Oktober bei der Grundsteinlegung Hand angelegt und versprochen, über den Bau zu wachen. Ein nicht ganz einfacher Bau war das. Zunächst gab es eine sehr lange Anlaufphase. Und dann wurde immerhin auf einer ehemaligen Kiesgrube gebaut, die damals „mit allerhand Zeug verfüllt“ worden war. Bei der Auswahl des Standortes wusste man noch nicht, welche Herausforderung dadurch ansteht. So steht das Gebäude nun also auf 72 Säulen, neun Meter tief. Auch deshalb die hohen Kosten. Die Investition wird übrigens komplett durch Krankenkassen und Verbände refinanziert. Besonders stolz ist Landrat Lange, dass der straffe Zeitplan eingehalten werden konnte. Und auch darauf, dass man offenbar doch mit den Anwohnern einen Konsens hat finden können. Einige waren von dem Bauvorhaben wenig begeistert. Immerhin wurde direkt im Wohngebiet gebaut, Lärm inklusive. „Hier leben vor allem ältere Leute, aber wir haben uns gut arrangiert und sind transparent mit ihnen in Kontakt gewesen“, so Bernd Lange, der noch einmal ausdrücklich für die Geduld dankte.

Bei einer Millioneninvestition wie dieser – und sei sie auch refinanziert – kam der Landrat nicht umhin, auf die kürzlich verhängte Haushaltssperre Bezug zu nehmen. Er betonte, dass die Rettungswache, wie auch die anstehende Modernisierung der Rettungswache Reichertstraße, in der Investitionsplanung des Landkreises enthalten und ungefährdet sei. „Die Leute haben sich verdient, dass wir uns so aufstellen.“ Schon im Herbst sollen der Ausbau auf der Reichertstraße beginnen. Dann werden vorübergehend sogar mehr Fahrzeuge in der Leschwitzer Straße stationiert sein. 1,16 Millionen Euro sind auch für dieses Vorhaben bewilligt.

