Rucksäcke locken Kinder zum Lesen

Seit wenigen Wochen gibt es in der Kinder- und Jugendbibliothek der FVG Riesa den Lese-Rucksack. Mit dieser Aktion soll die Freude am Lesen geweckt und gefördert werden. Jeder Rucksack enthält spannende und lustige Bücher zum Lesen oder Hören, interessante Sachbücher, einen Film und ein Spiel für Kinder zwischen fünf und acht Jahren zu einem Thema. In jedem Rucksack befindet sich ein Lesetagebuch, um Leseerfahrungen einzutragen, Kommentare abzugeben, Lieblingsstellen festzuhalten und Empfehlungen abzugeben.

Als Erster wurde der „Star-Wars“-Rucksack ausgeliehen, dicht gefolgt von einem Exemplar zum Thema Indianer. Von elf Themen-Rucksäcken sind bisher sieben ausgeliehen worden. Die Bibliothek am Poppitzer Platz freut sich über das große Interesse dieser Altersgruppen. (SZ)

