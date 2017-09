Aus dem Gerichtssaal Rucksack voller Drogen Über ein Jahr war ein Dresdner auf der Flucht. Als er von der Polizei in Freital gestellt wurde, erlebten die eine Überraschung.

Filmreife Szenen spielten sich am 25. Januar 2017 in Pesterwitz ab. Mehrere schwarze Limousinen ohne Kennzeichen stellten gegen 15 Uhr nahe der Jakobuskirche einen silbergrauen Toyota mit Insassen. Die Zielfahnder hatten es aber nur auf einen 55-jährigen Dresdner abgesehen, der schon im November 2015 aus einem offenen Maßregelvollzug geflohen war und seitdem per Haftbefehl gesucht wurde.

Neben dem Flüchtigen Veit K. stellten die Beamten auch einen Rucksack sicher. Obwohl bekannt war, dass er im Drogenmilieu verkehrte, kam es für die Einsatzkräfte überraschend, als dieser sofort gestand: „Das ist meiner und er ist bis zum Rand voll mit Drogen.“ Tatsächlich befanden sich im Rucksack, aufgeteilt in verschieden große Behälter und Cliptütchen, 302 Gramm Crystal und 192 Gramm Marihuana. Wegen Handels mit Drogen muss sich K., der seit seinem Aufgriff wieder im geschlossenen Maßregelvollzug in Großschweidnitz untergebracht ist, nun vor dem Landgericht in Dresden verantworten.

Er gab die Sache zu. Er will die Drogen nur wenige Tage vor dem Zugriff erworben haben. Von wem, verrät er nicht. Er habe Angst um sein Leben, wenn er Namen preisgäbe. Er habe durch seine Sucht erhebliche Schulden bei mehreren Drogenhändlern. Diese sollen erheblichen Druck auf ihn ausgeübt haben. Das Crystal und das Marihuana habe er auf Kommission von diesen Männern erhalten. Den Großteil habe er verkaufen wollen, um seine Außenstände zu tilgen. Ein Gutachter muss klären, inwieweit der Angeklagte für seine Taten verantwortlich ist. Ein Urteil wird noch in dieser Woche erwartet.

