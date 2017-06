Rucksack löst Polizeieinsatz aus An der Großsedlitzer Grundschule in Heidenau gab es am Mittag einen Polizeieinsatz. Der Grund: Ein Unbekannter hatte einen Rucksack in der Schule deponiert.

Heidenau. Die Heine-Grundschule in Heidenau wurde am Freitagvormittag geräumt. Auslöser für den Großeinsatz war ein Rucksack. Den hatte ein Unbekannter in der Schule abgestellt und war wieder verschwunden. Die Schulleitung informierte die Polizei und sorgte dafür, dass alle Kinder die Schule verlassen. Der Anruf bei der Polizei brachte eine Maschinerie in Gang. Einsatzkräfte fuhren zur Schule, Interventionskräfte wurden in Alarmbereitschaft versetzt und Experten des Landeskriminalamtes informiert. Dann Entwarnung: Im Rucksack befanden sich nur persönliche Sachen sowie ein Laptop, der an eine Steckdose der Schule angesteckt war. Der Computer konnte einem 36-jährigen Anwohner zugeordnet werden. Als er diesen abholen wollte, lief er den Einsatzkräften in die Arme. Er hatte nach einer günstigen Gelegenheit gesucht, seinen Laptop aufzuladen. Günstig war das nicht. Der Mann bekommt für den Einsatz der 20 Polizisten eine Rechnung.

