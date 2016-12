Rucksack hält Löbau in Atem Wegen eines herrenlosen Gepäckstücks sind am Dienstag drei Gebäude evakuiert worden. Gefahr bestand am Ende nicht.

Ein Spezialist des Landeskriminalamtes wird gerade auf seinen Einsatz vorbereitet (Mitte). Der Experte soll, geschützt durch einen Spezialanzug überprüfen, ob der gefundene herrenlose Koffer gefährlich sein könnte. Feuerwehr und Sanitäter sichern derweil die Absperrung an der Georgewitzer Straße.Foto: Rafael Sampedro

Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hat sich am Dienstagmorgen an der Georgewitzer Straße in Löbau versammelt. Ein herrenloser Rucksack hatte die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.

Das Gepäckstück sei vor der Außenstelle des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes des Landkreises Görlitz gefunden worden, teilt Landkreissprecherin Marina Michel mit. „Eine Mitarbeiterin hat den Rucksack entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt“, sagt die Sprecherin. Vor Ort hatten die Polizisten zuerst die Lage sondiert und weniger später die Entscheidung getroffen, das Areal zwischen dem Gebäude der Löbauer Stadtwerke und des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes abzusperren. Aber nicht nur das: Als Vorsichtsmaßnahme wurden auch drei Gebäude an der Georgewitzer Straße evakuiert. Neben den Mitarbeitern des Veterinäramtes mussten auch die Belegschaften des Jobcenters, des Jugendamtes, des Gesundheitsamtes und einige Werktätige des Sozialamtes, sowie Mitarbeiter der Stadtwerke aus ihren Büros flüchten. „Solche Angelegenheiten behandeln wir generell vorsichtig“, sagt Polizeisprecher Tobias Sprunk. Der Vorfall in Berlin, bei dem ein Lastwagen absichtlich in einen Weihnachtsmarkt gesteuert wurde, habe das polizeiliche Handeln zudem verstärkt. „Wichtig ist, die Menschen aus dem Gefahrenbereich zu bekommen“, sagt Sprunk. Wohin genau, würde am Ende nur eine untergeordnete Rolle spielen, so der Polizeisprecher. Die Mitarbeiter der Landkreisämter hatten Glück – Sie mussten während der polizeilichen Arbeit nicht in der Kälte ausharren. „Sie haben derweil im angrenzenden Umweltamt Unterschlupf gefunden“, sagt Marina Michel. Einige Mitarbeiter der Stadtwerke wussten mit der Situation zuerst nicht richtig umzugehen. „Wir dachten anfangs, es hat einen Unfall gegeben“, erzählt ein Mitarbeiter. Dann hätten sie eine riesige Menschenmenge vor den Gebäuden wahrgenommen und dann, wie sich schließlich nach und nach Polizei- und Feuerwehrautos auf der Straße versammelt hatten. „Plötzlich war alles abgesperrt“, so der Stadtwerke-Mitarbeiter. Zusammen mit seinen Kollegen habe er der Dinge in einer Lagerhalle ausharren müssen. Ob der Inhalt des Rucksacks eine Gefahr darstellen würde oder nicht, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand genau beantworten.

Eine herbeigerufene Spezialeinheit des Landeskriminalamtes sollte schließlich Licht ins Dunkel bringen. „Einem normalen Streifenpolizisten ist nicht zu zumuten, einen solchen Rucksack zu öffnen“, so Tobias Sprunk. Ein speziell für solche Fälle ausgebildeter Beamter, gehüllt in eine Sicherheitsmontur, nahm sich am Ende der Untersuchung des Rucksackes an. Wie genau konnte Polizeisprecher Sprunk nicht beantworten. „Es gibt diverse technische Möglichkeiten. Das ist aber von Fall zu Fall unterschiedlich“, sagt er. Der Mitarbeiter der Stadtwerke will dagegen gesehen haben, wie der Beamte des Landeskriminalamtes zuerst eine längliche Tasche vor dem verdächtigen Rucksack platziert habe. „Vielleicht war da ein Röntgengerät drin“, so der Mitarbeiter. Wenig später habe sich der Spezialist dann dem Rucksack genähert und untersucht. Wahrscheinlich mit einem tiefen Atemzug vor Erleichterung. Denn der Inhalt des Rucksacks stellte sich schlussendlich als harmlos heraus. „In dem Rucksack befanden sich lediglich Kleidungsstücke und andere harmlose Gegenstände“, teilt Tobias Sprunk mit.

Die dreieinhalb Stunden dauernde Absperrung an der Georgewitzer Straße wurden danach gegen 10.30 Uhr wieder aufgehoben. Die rund hundert evakuierten Mitarbeiter der verschiedenen Ämtern und die Belegschaft der Stadtwerke konnten zudem beruhigt in ihre Büros zurückkehren.

Weitere Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei. Denn noch ist unklar, ob der Rucksack nur aus Versehen oder doch mutwillig vor dem Gebäude des Veterinäramtes stehengelassen wurde. „War es Absicht, stellt das eine Straftat dar“, sagt Sprunk. Sollte den Rucksack jemand aus Schusseligkeit vergessen habe, brauche derjenige nichts zu befürchten, so der Polizeisprecher.

Zu den jüngsten Vorfällen, sei es in Löbau oder Berlin, kündigt derweil Polizeipräsident Conny Stiehl an: „Wir sehen uns alles, was wir tun, noch einmal kritisch an, vor allem die Sicherheitslage zu Weihnachten und zum Jahreswechsel.“ Die Beamten würden jetzt noch stärker Präsenz zeigen, so der Polizeipräsident.

zur Startseite