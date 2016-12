RSV will Scharte auswetzen Radeberg will auf Rang drei überwintern. Post SV Dresden reist zum letzten Heimspiel an.

Fußball-Kreisoberliga. Der Radeberger SV will am letzten Spieltag vor der Winterpause mit einem vollen Punktgewinn gegen Post Dresden auf dem dritten Tabellenrang überwintern. „Wir müssen gegen die Postler die Scharte aus dem Hinspiel auswetzen“, gibt sich RSV-Trainer Markus Seidel kämpferisch.

Am 2. Spieltag erlebte sein Team beim Gastspiel an der Hebbelstraße ein Fiasko. Trotz eines 4:0-Vorsprungs reichte es dank einer fulminanten Aufholjagd der Postler am Ende nur zu einem 4:4. „Da muss ich keine besonderen Motivationsreden halten. Die Spieler wissen, um was es geht“, erläutert Seidel. Verzichten muss der Coach auf Mike Hirsch, der zuletzt seine fünfte Gelbe Karte gezeigt bekam und daher gesperrt ist. Für den Trainer gehören personelle Umstellungen im Stammkader in dieser Saison zum gewohnten Bild: „Es ist halt immer ein Jonglieren mit dem Spielerkader. Aber es werden elf siegeshungrige Kandidaten auf dem Platz stehen.“

Der Gegner aus dem Dresdner Stadtteil Cotta wird letztmalig mit dem Spielertrainer-Gespann Rico Hundeck und Marco Voigt auflaufen. Ab Januar übernimmt Dirk Losert das Amt des Cheftrainers beim Post SV. Die Partie auf dem Kunstrasenplatz an der Schillerstraße wird am Sonntag ausgetragen, Anstoßzeit ist 15 Uhr. (jj)

