RSV-Frauen wollen es wissen

Handball. In der Handball-Oberliga der Frauen hat sich der Einsatz der jetzt spielberechtigten B-Jugendlichen für den HC Rödertal II schon bezahlt gemacht. Beim HSV Magdeburg wurde mit 31:27 der erste Saisonsieg eingefahren. Dass es so weiter geht, hofft nicht nur Trainer Frank Hein, der im Heimspiel gegen die Reserve des Thüringer HC den Aufwärtstrend fortsetzen möchte.

In der Männer-Sachsenliga wollen die von Matthias Wolf trainierten Kamenzer gegen Einheit Plauen die Punkte daheim behalten. Die Radeberger Frauen stehen in der Sachsenliga komfortabel da. Ohne Punktverlust blieben sie auch im Spiel bei Glauchau/Meerane (32:26). Nun steht das Spitzenspiel bei Plauen-Oberlosa (2.) an – die bisher größte Herausforderung für das Team von Coach Sebastian Hartmann.

Die Radeberger Männer stehen in der Verbandsliga beim Spitzenreiter in Dresden vor einer großen Herausforderung. Und die Pulsnitzer wollen mit einem Heimsieg gegen Zabeltitz/Großenhain die Rote Laterne an die Gäste übergeben. (en)

